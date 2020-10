Fama | La Chiquis Rivera decidió que quiere tener una hija sola

Carolina Sandoval, La Venenosa, tú eres muy amiga de Chiquis Rivera, dinos ¿por qué se divorció de Lorenzo Méndez?





La Chiquis quiere tener una hija y descubrió que quiere estar sola, Lorenzo descubrió que no le da la gana de cambiar las mañas que tenía antes de conocerla.

¿Y hablando de ti, Carolina Venenosa, es cierto que tu mamá, quien tiene Parkinson vive en tu casa, contigo y tu marido?

“Sí, desde que mi papá falleció, después de tantos años juntos, mi mami dejó su apartamento en Venezuela y se vino a vivir conmigo a mi casa y estamos muy contentas pero a veces la veo tan bien de su Parkinson que me hace pensar que los doctores se equivocaron en su diagnóstico.”

¿Tu esposo no te dice nada, no te reclama?

“Al contrario, mi esposo parece su hijo mayor, el hijo que nunca tuvo, mi esposo es tan buen yerno que yo no puedo ser diferente, se llevan muy bien ellos dos. Ya cumplí cinco años con él, viviendo con mi hija mayor y con mi mamá y ahora con la pequeña que tuvimos juntos los dos.”

¿No te dio miedo casarte con un hombre divorciado?

“Nick fue mi amor de Secundaria cuando éramos jovencitos y nos rencontramos en un momento trágico de nuestras vidas, nuestros papás fallecieron por días de diferencia, él ya tenía dos hijos con una muchacha encantadora pero tuvieron problemas y yo tuve a mi hija en solitario porque siempre tuve temor a firmar un papel ya que me enamoraba un lunes y el martes ya no lo quería, pero me encontré al hombre indicado pues no tuve que cambiar mi personalidad”.

¿Lo acompleja que tu ganes más dinero que él?

“Yo le digo a las mujeres que ganan más que sus maridos que no se sientan más que el hombre, no es competencia, es construir el castillo juntos, estar en las buenas y en las malas. Antes yo dependía de la aprobación de la gente y hoy si me da la gana salir con ropa de tigre y con una peluca despeinada lo hago”. concluyó.

Sofía Vergara pese a la pandemia ganó en 2020, 43 millones de dólares

Sofía Vergara, ganó más que todas las actrices del mundo en este año de pandemia. La latina desbancó a todas con su carisma según la revista Forbes en este año que ha golpeado tanto a los artistas y es la actriz mejor pagada en 2020 con 43 millones de dólares ganados en los últimos 12 meses, delante de Angelina Jolie (35 millones) y de la israelí Gal Gadot (31 millones) pues gana 500 mil dólares por episodio de Modern family y 10 millones de dólares por ser jurado de America 's got talent.