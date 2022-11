Fama | La complicada situación de Pablo Lyle y su familia

Con razón llora Silvia Lyle al ver a su hermano Pablo Lyle, no como el galán de telenovelas, sino como un preso, esposado con cadenas, como lo presentaron en televisión, es difícil de asimilar por más cortita que sea la condena que le imponga la juez, ¡es la cárcel y son palabras mayores!

Y menos mal que su condena debe purgarla en Estados Unidos, donde a los presos los tratan como seres humanos con derechos legales, porque aquí entrar a prisión es entrar al infierno, los tratan como animales…

QUE MALA MEMORIA, AHORA ACUSAN A ADEMAR NAHUM DE TODOS LOS PROBLEMAS DE DANY Y GABY SPANIC Y DICEN QUE ES UN FEMINICIDA EN POTENCIA

Ahora resulta que el culpable de todos los problemas de Dany y Gaby Spanic, en este y todos los universos circunvecinos, son culpa de Ademar Nahum, el exmarido de Dany.

Ambas decidieron interponer una demanda contra él en la fiscalía, por ser un supuesto feminicida en potencia y dan a entender, incluso, que tal vez es él quien le provocó el derrame cerebral que sufrió Dany cuando estaba embarazada de la hija de ambos y el envenenamiento de Gaby y su familia.

La gente tiene poca memoria, Ademar Nahum cuidó a Daniela durante su embarazo que pasó en coma, algo ni siquiera hicieron los padres de ambas, y la que supuestamente envenenó a Gaby, dicho por ella ante las leyes, fue su fan, exasistente.

Por otra parte, Dani fue golpeada al ir a denunciar a Ademar para que le rehiciera su casa, y ofrece 100 mil pesos de recompensa por encontrar al golpeador. ¿No sería mejor que ocupe esos 100 mil pesos para rehacer su casa?

JUAN SOLER Y LISETTE ENAMORADOS

Cuando el río suena es que piedras lleva, Juan Soler y Lisette están enamorados, ojalá, además de querer tener un noviazgo puedan sostener la relación, porque ya nadie quiere aguantar la convivencia cotidiana. Nadie soporta la monotonía, así como lo dice Shakira en la canción que le compuso a Piqué cuando se divorcio porque él le ponía los cuernos, lo más triste es que un 70 por ciento de las parejas que se separan terminan peleando por la custodia de la mascota, en eso acaba la gran pasión que vivieron la mayoría de las parejas.

Vivimos en un planeta con ocho mil millones de personas en el mundo, que cada vez nos entendemos menos, para que una relación dure tienes que aprender que la alegría está dentro de ti, no te la van a dar ni a quitar otros, pero para convivir tienes que conciliar, compartir y aguantar que lo que quiere tu pareja, también importa, que cuando una reclama todo el dia: -No me llevas, me cancelas, no me compras- esa canción provoca aburrición mortal, si no hablas, comunicas y solo reclamas, no va a existir uno que te soporte.