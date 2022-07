Fama | La Divaza tiene más de siete millones de seguidores de Twitter y Facebook

El influencer conocido como La Divaza, quien tiene siete millones de seguidores, tiene un estilo muy particular para usar vestidos de novia, ya que se pone el velo y la falda de novia, pero sale mostrando su torso desnudo muy trabajado y muy varonil. Y si le gusta a siete millones de personas, es que sí hay público para todos los géneros y todos los gustos.

La Divaza no es el primer hombre que usa falda, el príncipe Carlos de Inglaterra usa falda escocesa para eventos de gala aunque no se pone faldas de olanes, ni sale en bodas con el pecho desnudo.

Ya no importa tus apetencias o deseos sexuales, en la moda todo está aceptado y cada quien realiza sus fantasías.

La novia de Alberto Vázquez, 44 años más joven que él, lo ama y lo cuida

Nadie daba ni un peso por la relación amorosa entre Alberto Vázquez y Elizabeth Ranea su mujer desde hace 17 años, con quien recién se casó legalmente a los 81 años en diciembre del año pasado y aunque Alberto ya prácticamente no sale de su casa por su problema pulmonar, su mujer, que lo conoció cuando ella tenía 20 años y con quien tiene a su hijo más pequeño, Juan Alberto Vázquez, no ha abandonado a Alberto, por el contrario lo cuida como a la niña de sus ojos.

Dicen que la decisión de casarse a finales del año pasado por cuarta vez a sus 81 años de edad después de 17 años de noviazgo con su mujer que tiene 37 años de edad es porque una de sus tres hijas mayores es quien manejó muchos años su carrera y Elizabeth pensaba que al no estar ellos casados legalmente cuando él ya no esté en el mundo, sus tres hijas podrían pelearle la fortuna y las propiedades y su impresionante rancho en el que viven juntos en Torreón cuando él ya no esté presente y no pueda defenderla de ellas.

Qué bueno que le harán un homenaje en vida a Silvia Pinal para que esté contenta

La reina Isabel de Inglaterra ya decidió que no va a ir donde haya multitudes pues no está en plenitud de facultades ni puede caminar más de 100 metros y no quiere exhibirse deteriorada y eso que hace unos meses montaba a caballo, por lo que sale al balcón unos minutos y no va a comidas ni a festejos en su honor y prefiere que la represente su hijo. Sin embargo, Silvia Pinal dice que cuando no ve gente y no trabaja se deprime, quiere estar en el escenario y conversar, convivir y bromear como en sus tiempos gloriosos y así como la reina Isabel decide lo mejor para ella, el mismo derecho tiene Silvia Pinal y qué bien que la honren y la tengan contenta ahora en su homenaje en Bellas Artes en vida.