Fama | La esposa de Christian de la Fuente tendrá que perdonarlo

La esposa de Christian de la Fuente tendrá que perdonarlo porque ni lo agarraron en un hotel con otra, ni es contador, ¡su trabajo es ser galán!

La esposa de Christian de la Fuente le dijo al actor “el que se fue a la Villa perdió su silla”, pero lo va a perdonar porque él admitió su error y tampoco lo agarraron en un hotel ni en el colchón con otra, y ¿qué tanto son unos besitos? Si dijeras que él trabaja de contador y su esposa lo vio besando a otra, pero no es así, él trabaja desde hace dos décadas en la carrera artística de galán de telenovela, por lo que le pagan por besuquearse todo el día y con todo el mundo y ni a Brad Pitt le habrían armado esos desfiguros.

Su mujer se va a hacer del rogar pero por supuesto lo va a perdonar, que no sea ingenua, ¿cómo va a tirar un matrimonio de 20 años cuando comer pollo todos los días cansa? Ya vio en un video a su marido besuqueando a la otra pero es su boca, no es la de ella. Y tampoco se vale hacer tanto pancho porque no le quitaron un pedazo.

Él y todos podemos hacer con nuestra con nuestra sexualidad lo que se nos pegue la gana, las mujeres queremos tener control enfermizo sobre nuestros maridos, que vean que me pertenece solo a mí y que se aseguren que sólo me mira a mí y que se muere por mí, porque es de mi propiedad, ¡pero eso es ego, no es amor!

Cuando las masas enardecidas ofendieron a Belinda en el concierto de Nodal, él no los silencio, si sintió reconfortado que su público se solidarizada con él

Los fans de Christian Nodal tomaron su dolor contra Belinda como si fuera propio; como se hizo público, ya le concierne a todo el mundo y ahora en sus conciertos todos le mientan su mami a Belinda y todos se pelean con ella cuando sus broncas son asunto entre dos y solitos deberían arreglarlas. Y cuando las masas enardecidas y rabiosas le gritaban a Belinda cosas horribles Nodal dijo en su concierto “yo no puedo cuidarle la boca a nadie”, pero seguro se sintió reconfortado porque cuando uno está herido se siente padre que se solidaricen contigo en tus venganzas.

Cynthia Klitbo demanda económicamente a Juan Vidal por el daño psicológico del que fue objeto a su lado

Cynthia Klitbo acepta: “¿Qué tan sola me sentí para andar con Juan Vidal?”. Dice que esa relación le hizo tanto daño que necesitó terapias y lo demanda económicamente por daño psicológico.

Si tú decides tomar terapias porque agarras a un hombre nefasto siendo adulta, ¿puedes culparlo de arruinarte la vida? Sabemos qué está bien y qué está mal, podemos intentar borrarlo de nuestra mente y bloquearlo como mecanismo de defensa pero también tenemos que asumir nuestra responsabilidad.