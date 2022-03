Fama | La experiencia de Yosstop en la cárcel

Yoseline Hoffman conocida como Yosstop dice que en la cárcel no hay celdas, hay jaulas con demasiadas prisioneras y les dan una sola toalla para secarse cuando se bañan.

¿Apoco le tocó la toalla? Tal vez porque es conocida, porque los prisioneros cuentan que no sólo no les dan toalla, sino que los excusados no sirven y tienen que hacer sus necesidades en una cubeta.

Pero por más fifí que sea Yosstop, es increíble que nunca haya leído sobre las condiciones de los reos, ¿quién le dijo que la cárcel es un hotel de cinco estrellas o es el hotel Ritz de París o el Club Med?

¿Es neta que la princesa Yoseline Hoffman habla de la falta de toallas en prisión? Esta tan fuera de la realidad como María Antonieta, la Reina de Francia que cuando le dijeron “El pueblo tiene hambre” contestó: “Dénles pasteles”.

¿Acaso no está enterada la influencer que en general los que están en la cárcel son pederastas, asesinos y narcotraficantes? Por lo que no les toca la toalla, es más, los matan por un cepillo de dientes usado.

Que agradezca Yoseline porque al que salía en Sábado gigante, Adonis Losada, por el mismo delito del que ella fue acusada y estuvo seis meses en la cárcel, al actor lo condenaron a 57 años de prisión por tener imágenes sexuales de niños.

¿No sé si verdaderamente este es el comienzo de una limpieza de pederastas o coleccionistas de videos sexuales de menores de edad pero según las cifras, la mayoría de los que violan siguen libres, los que asesinan mujeres siguen libres y ni quien investigue los feminicidios?

Lo que hay que preguntar es: ¿Realmente tienen a todos los culpables ahí aplicándoles esas condenas o si los peores pederastas y pornógrafos infantiles aún están sueltos viviendo en libertad?

EL CASO EDGAR OCERANSKY COMPLETA

Al cantante Edgar Oceransky de 46 años le cancelaron su presentación un día antes y le prohibieron cantar en el Auditorio Nacional porque alguien publicó parte de un stand up que hizo hace 13 años en el que decía: “Me gustan las chavitas”.

Y es que hace 13 años los hombres se permitían burlarse de su pederastía usando esas palabras, y todos los otros hombres les aplaudían fascinados y los envidiaban, se lo celebraban.

Eran triunfadores por andar con adolescentes pero el día de hoy, en el 2022, le fue bien que solo le cancelaron el auditorio, cualquiera que diga eso tiene que esconderse porque te pueden dar una condena de siete vidas o de 300 años y te intentan alargar la vida para poder cobrarte la condena completa.