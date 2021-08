“Lo de hoy” es la guerra de los espermatozoides, a muchos artistas pareciera que la criatura no les importa, en el caso de Marjorie de Souza, teniendo Mathias a un padre que quiere estar presente, ella parece preferir: -Dile papá a ese extraño- (su actual pareja).





A Karla Pineda, ex de Adrian Uribe, el futbolista, papá de su hijo pequeño, lo negaba hasta que sus ADN coincidieron y los hijos no entienden porque no me quieren reconocer. Genes o no genes, la libertad no debería incluir dañar al niño. El debate de: -es o no mi hijo es maltrato al niño indefenso-,





Don Vicente Fernández primero reconoció a Rodrigo y con la prueba negativa de ADN -Que siempre no eres mi hijo”. La misma Michelle Salas a la que al salir positiva la prueba de ADN a sus 18 años Luis Miguel le dijo: -Que siempre si eres mi hija- tal vez alcanzó tranquilidad pero hay grietas en el alma que nunca sanan.





JULIO IGLESIAS ME DIJO: “YO SOY MÁS POPULAR Y MÁS CONOCIDO QUE JESUCRISTO”





Julio Iglesias hace unos años me dijo: “Yo soy más popular y más conocido que Jesucristo” pero nunca fue prepotente, era adorable.





Conoció al director de la disquera Sony en Los Ángeles, quien tenía parkinson y olvidó tomar la pastilla por lo que temblaba involuntariamente y le ofreció una disculpa al español diciéndole: -¡Qué pena contigo!- Julio encantador le dijo: -Al contrario, que rico para tu mujer, que dichosa debe sentirse, que te mueves mucho sin siquiera esforzarte para hacerla gozar.”





A pesar del reconocimiento universal y toda la fortuna que ganó el mayor dolor del cantante español es que nunca imaginó que Isabelita, (Isabel Preysler) no se iba a quedar encerradita en su casa esperándolo mientras él andaba con cientos de mujeres, tampoco imaginó que a ella le iba a gustar más tener un título nobiliario que estar con el cantante más famoso de habla hispana y casi se infartó cuando la Preysler lo dejó y prefirió casarse con el Marqués de Griñon y es que Preysler además de recibir el título de nobleza al casarse con el Marqués también estaba cansada de que Iglesias le pusiera los cuernos y que Julio aunque andaba con todas en el fondo era muy tradicional quería que su mujer se quedara en casita.





Él adoró a Isabel, le decía “la muñequita” y sufrió muchísimo cuando ella lo abandonó. A su esposa actual, Miranda la quiere porque se quedó en casita, si no la quisiera, no habría tenido hijos con ella porque siempre se cuidó de no tener hijos fuera del matrimonio después del susto con el hijo que lleva 40 años exigiendo que reconozca su paternidad, además de que Miranda llegó a su vida cuando Iglesias estaba ya harto de ser picaflor.