Fama | La historia de los bikinis  prestados de Maribel Guardia

Conozco a Maribel Guardia de toda la vida, le hice su primer reportaje en el que salió en bikini por el cual además salió en la portada de los periódicos para los que escribo: Esto y El Sol de México, ella lo recuerda.

"Totalmente fue así, éramos una chiquillas y Shanik me quería hacer fotos en bikini, ella es la culpable de mi imagen, yo hubiera sido recatada como Victoria Ruffo pero ella me tiro a la calle, yo le dije en el momento en el que me lo propuso: 'No Shanik, yo no tengo bikinis y ella me respondió: Pero, yo sí tengo y muchos y yo te los presto’”.

"Me sacó una colección de bikinis espectaculares de tigre y salí en la portada de los dos periódicos para los que ella escribía. ¡Esas fotos fueron un éxito rotundo! Por lo que yo siempre la responsabilizó, le digo que ella es la culpable, ella me tiró a la calle y no me quedó más remedio que acomodarme ahí… de no ser por Shanik yo hubiera sido “Santa Maribel de Asís”.

Justamente en esa época por los nervios se te bajaron las defensas y te entró una larva al organismo

"Sí, fue un horror, eso me ocurrió en la temporada en la que yo estaba al aire con la telenovela Tu y yo en medio del problema con Joan por la cuestión de la infidelidad, un día se me hinchaba el ojo, al día siguiente el cachete, pensé que era una muela y vi mil doctores que me decían que era mi imaginación, que podía ser psicológico, hasta que una actriz me recomendó un doctor, resultó que era una larva que se me alojó en la cara por comer pescado crudo, por eso es importante si van a restaurantes japoneses pedir la cosa verde que pica mucho, el wasabi, porque mata las larvas".

LA TRISTE VIDA DE MARILYN MONROE

A veces estar tan preciosa y ser tan famosa como lo fue Marilyn Monroe hace que a la mayoría de los hombres eso les parezca más una enfermedad que un remedio.

Marilyn tenía al hombre que quería cuando quería… y a ella todos la querían, pero desafortunadamente todos morían por tenerla sólo para una noche, nadie la quería para quedársela por siempre, porque Marilyn o las mujeres extraordinariamente bellas como ella son como el mar, por más que te fascine el océano, no te lo quieres llevar a tu casa porque ¿qué harías con el mar en tu casa? ¡No cabe! Pero bañarte un día en el mar, montarte en una ola, echarte una zambullida o incluso mojarte ahí los piecitos, ¡ni modo que no lo hagas si ya estás en el mar!

Muchos hombres ante mujeres tan bellas, ricas y famosas, lo cual en su punto de vista no significa que las quieran usar como objetos y después tirarlas, pero si las quieren solamente para un ratito, o sea de entrada por salida, porque al tenerlas todo el tiempo ellos sienten que sería como cargar con la piedra del Pípila…

En el caso de estas mujeres, su belleza es su maldición, simplemente porque la mayoría de los hombres no quieren comprar el placer de un minuto para condenarse a largo plazo, a una vida en la que lo que le des a una mujer así, ¡nunca será suficiente!