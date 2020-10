Fama | La mujeres sólo buscan una rebanada del "pastel Fernández”

Paradojas de la vida, Alejandro Fernández, El Potrillo, va a casar dos hijos uno después del otro, cuando él ya vivió en carne propia el hecho de que aunque les pague a sus hijos una boda bien cara y lucidora no es garantía de que las mujeres te adoren o te veneren.

El Potrillo ya comprobó en distintas ocasiones que lo cotidiano es muy aburrido y que aunque te cases con la mujer más bella, todas se levantan mechudas y les huele la boca y que en la intimidad así seas millonario o megarico y tengas un palacio para vivir o estrenes diario vestidos de marca… no es a ti a quien quieren. Lo que quieren todas las damas es la garantía de tener una vida de lujos, quieren una rebanada del “pastel Fernández” porque creen: -Me la voy a pasar viajando por el mundo, montando los caballos que colecciona don Chente y en los banquetes de El Potrillo- cuando en la intimidad viven una vida normalita pero también sabe que nadie experimenta en cabeza ajena y aunque él no vuelva a contraer matrimonio tiene que dejar que sus hijos vivan su vida.

A Camila Sodi le va a durar poco su romance con Iván Sánchez

Iván Sánchez, anduvo tres años con Ana Brenda en lo que parecía ser el romance del siglo, viajó con la intelectual Lydia Cacho y se fue al otro extremo, ¡ya va en Camila Sodi y en tres minutos se lo van a bajar porque lo que sobran son las enjundiosas y a Camila le va a durar lo que dura un dulce en la puerta de la escuela primaria y no dudo que al final, el guapo Iván, volverá con la mamá de sus hijas.

Plácido Domingo afirma que acusaciones de acoso son injustas

¿Cuántos cantantes encerraron a niñas y se les echaban como leones encima porque los padres querían que fueran estrellas famosas?

Esas niñas salían de ese cuarto horrorizadas, con la vida arruinada aun si salían con el papel estelar. Por otro lado, acusar a quien te acosó hace 20 años es extraño, son pocas las que tienen mente fotográfica y recuerdan bien los hechos de mucho tiempo atrás, está demostrado que tu propio cerebro te engaña y así es como cometemos muchas injusticias sintiendo que estamos convencidos de algo que tal vez no sucedió y precisamente uno de los acusados, Plácido Domingo, dice que jamás acosó a nadie, que el aterrado es él por lo grave de acusaciones que supuestamente sucedieron hace décadas y que es la mente de las “no víctimas” las que las engaña y hacen que en la actualidad él viva un momento de injusticia que lo tiene desesperado.