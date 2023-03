Fama | La razón por la que Jorge Loza no formaliza su relación con Ferka

A diferencia de muchos jóvenes que todo lo quieren con desesperación a la voz de “újule”, Jorge Loza, quien participó en “Las Estrellas bailan en Hoy” como pareja de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, con quien inició un romance durante el reality, asegura que él no quiere vivir todas las pasiones a los tres días de haber iniciado la relación.

Cuando le preguntan ¿cómo va el noviazgo?, él contesta: “despacito para ver si todo fluye, no quiero darme un frentazo, recién salgo de una relación amorosa con Mayte Carranco, conductora de “Cuéntamelo ya” con la que terminamos en octubre del 2022”.

Dicen que un clavo saca otro clavo, ¡fíjate que no! Las heridas de amor no se curan como el catarro, en dos semanas, ni tampoco con una curita, a los rompimientos amorosos hay que hacerles duelo y Loza tiene que razonar si entra a un problema ya que Christian Estrada padre del hijo de Ferka, armó un escándalo cuando la pareja convivió en una celebración en la que estaba el niño, porque no es fácil estar en la mitad de una pelea por el hijo de ambos por eso aunque la quiere tiene dudas y aún no ha formalizado.

“MI FAMILIA ES TAN TORMENTOSA QUE YO SOLO CUENTO CONMIGO MISMA”

Frida Sofía dice que no está amarrada de ningún lado y ejerce su derecho de palabra, ella se felicitó a sí misma por cumplir 31 años de edad y al enterarse que sus tíos: Mayela y Luis Enrique le robaron oro a Silvia Pinal más se auto felicita: “Mi misma, que bueno que nos tenemos la una a la otra.”.

Asegura que hizo bien en alejarse de su familia, porque ni podía quedarse a que le escupan, ni a seguir escupiendo a personas que viven en medio de una tormenta.

Todas las familias estamos locas pero la nuera de Silvia Pinal, Mayela Laguna ha estado dos veces en prisión antes de robarle a Silvia Pinal. Hacerle esas fechorías a una estrella de la edad de Silvia es falta de respeto, de empatía, demuestra que los demás no le sirven más que para despojarlos de sus bienes.

Nadie somos jueces, pero Frida Sofía dice que ella decidió alejarse de toda la familia y que lo que le están haciendo a la Diva de México es solo una raya más al tigre, por lo que ella siente más dolor y más rabia.

Parece que entre Alejandra y Frida Sofía no hay respeto, de ambos lados se han transgredido todos los límites y en esta relación todo se ha salido de control.

Últimamente todo lo que escuchamos de la familia que crío Silvia Pinal es tormentoso, aparenta ser una bomba molotov que va a explotar en cualquier momento, por eso Frida Sofía dice: “Yo con yo, mi misma lo único que tienes es a ti misma.”