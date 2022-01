Fama | Las dos hijas de Hugo Sánchez con la ex miss España

LAS DOS PRECIOSAS GEMELAS QUE TIENE EL GRAN FUTBOLISTA HUGO SÁNCHEZ CON LA EX MISS ESPAÑA VIVEN EN EL GLAMOUR TOTAL, ¡QUE DESTINO TAN DISTINTO LES DEPARÓ LA VIDA A SUS HIJOS MEXICANOS!

Qué guardadito y calladito se tenía el futbolista Pichichi, Hugo Sánchez lo divinas que están sus hijas gemelas a las que tuvo con su esposa ex Miss España, la cruza salió hermosa, eso es raza. El mejor futbolista de la historia de México huele a suegro porque hay colas para pedir las manos de estas muchachitas y con ese papá famoso, rico, atractivo y la belleza de las hijas viven en total glamour mientras que su otra hija que tuvo con Emma Portugal y su Huguito que en paz descanse han vivido vidas totalmente distintas porque a los de aquí, a los mexicanos solo les tocó un poco del principio de la gloria del papá porque los dejó muy chicos.

Los astros nos tienen destinos distintos a veces aún cuando tengamos al mismo padre, unos nacen con estrella y otros estrellados.

PARECE QUE LLEGAN A UN ACUERDO EL MARIDO DE INÉS GÓMEZ MONT Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA A QUIEN ENTREGARÁN TODAS LAS CASAS MULTIMILLONARIAS QUE LES HAN ENTREGADO A CAMBIO DE SU LIBERTAD

Todo tiene un precio, por haber enseñado lo feliz que era Inés Gómez Mont y que todo le sobraba nada le faltaba la hicieron cómplice de algo que ella desconocía. Primero amenazaron que en caso de que se corrobore su complicidad con el marido podrían darle hasta 50 años años de cárcel pero según dicen, el despacho de abogados de su marido está a punto de llegar a un arreglo entregando todas las mansiones que hasta ahora les han encontrado.

Aún así les quedará suficiente dinero para vivir, aquí lo triste es que se dice y las malas lenguas comentan que los mismos que les embargarán las casas multimillonarias, las rematarán en centavos para comprarlas ellos mismos, esperemos que esto solo sea un chisme.

Ahora, la bella Inés no está en las mejores condiciones del mundo, se le movió todo su universo y no es tan agradable ver como los envidiosos le echan montón y la lastiman ni tan fácil enfrentar un caso tan complicado, pero aún hay más y esto no se acaba hasta que se acabe y esperemos ella salga limpia porque su única culpa fue involucrarse con la persona equivocada y estar enamorado no es razón para pisar la cárcel.

“CON QUE TE SIENTAS MUY DESEADA PUEDES HACÉRSELO CREER A LOS DEMÁS” SUGEY ABREGÓ

Sugey Abregó se ha dedicado a subir fotos candentes a sus redes y escribe títulos como: “Soy muy deseada”. Por ahí dicen que, basta con que te sientas muy deseada para hacérselo creer a los demás, como te sientas tú así vas a hacer sentir a los otros.

Sugey también dice: -Tengo mucho para dar y a las pruebas me remito-. Y la verdad es que si está buena y a muchos les gustan que tengan carne para tener de donde agarrarlas.