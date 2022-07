Fama | Las ganancias de Chabelo después de trabajar 63 años, sin parar, sin ofender a nadie ni hacer chistes groseros

Xavier López Chabelo ha ahorrado después de 63 años de trabajar en televisión, cine, teatro y shows, 215 millones de pesos, un dinerito muy bien hecho y ganado de la manera más bonita y honesta. ¿Cuántos protagonistas guapos en un año ganan millonadas? El amigo de todos los niños nunca ganó el sueldo millonario que las estrellas ganan hoy en día, él lo que tiene lo consiguió sin ofender, sin hacer chistes groseros, sólo con su gran trayectoria. ¡Y qué bueno que tiene sus ahorritos y no se los gaste en fiestas sino en vivir cómodamente!

Charly López dice que se cansó de escuchar los insultos de Alfredo Adame

Alfredo Adame enojado sí es de otra rodada, a ese toro hasta ahora nadie lo ha podido torear, por eso Charly López, ex Garibaldi salió de caballero andante y dijo: “Diana Golden no es mi amor ni ando con ella, pero francamente Adame le ha dado palos verbales más de 15 años y hasta a mí ya me alteró los nervios. Todavía hay caballeros, yo soy uno de ellos y estoy cansado de oír tantos insultos sin misericordia que le ha hecho Alfredo a Diana Golden y no entiendo cómo ella lo ha sobrellevado, pero yo ya no puedo ignorar el acoso de Adame contra ella”, me dijo el cantante.

Hay personas que tienen imán para atraer a lo peor de los humanos

Hay quienes tienen imán y radar para atraer a las peores porquerías y cuando de cuatro relaciones amorosas, tres terminan en películas de terror, ya no es mala suerte, es que te vas a ciegas porque sientes que tienes el cielo entre las manos cuando lo que tienes es el infierno.

Los que se reconstruyeron desde el disco duro

Por otra parte están los que se reinventaron…. Alejandro Fernández, el Potrillo pasea todo el año, desde Nayarit hasta Milano en Italia con Karla Laveaga y él se ve guapísimo, tranquilo, relajado, alegre. Y otra que se reinventó y se ve como hace 15 años es Adamari López en bikini.

Parece un milagro, como que volvió a nacer y superó todas sus tragedias, el cáncer, terminar con su matrimonio y parece muñequita.

Igual ocurre con Luis Miguel, después de parecer un señor gordo y calvo volvió a aterrizar en Luis mi Rey, renació, se reconstruyó desde el disco duro.

¿Carlos Vives es bobo o por qué contestó así sobre Shakira?

¡Extraño! Cuando le preguntaron a Carlos Vives qué le dijo Shakira sobre su rompimiento, él respondió: “Estoy muy triste”.

Vives, claro que Shakira está triste, Piqué no se fue de su vida bailando, ni ella dijo “aquí se rompió una taza y cada quien para su casa”. A ella y a sus hijos les rompieron su vida tal y como la conocían hasta ahora.