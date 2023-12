Fama | Las prohibiciones de Mauricio Ochmann a la familia Derbez

MAURICIO OCHMANN PROHÍBE QUE SU NENA PARTICIPE EN EL REALITY DE LOS DERBEZ PARA RESPETAR SU TRANQUILIDAD INFANTIL

Mauricio Ochman, decidió no permitir que su pequeña hija participe en el reality de los Derbez porque sintió inapropiado que su nena se desvele, quiere que se respete su tranquilidad y horas de descanso y no quiere exhibirla hasta que la nena tenga edad para tomar ese tipo de decisiones.

Mauricio dice que no estuvo de acuerdo en la primera temporada de Los Derbez, ni le pareció honorable cuando le pidieron, porque así lo decía el guion, para que el reality tuviera más rating: “Ahora pelea con Aislinn” .

Él cuestionó: “¿Por qué tenemos que actuar como si estuviéramos peleados cuando no estamos enojados?”

“MI FAMILIA NO SE VA A ROMPER AUNQUE VIVA UN TIEMPO SOLO COMO EMBAJADOR EN NORUEGA”

Omar Fayad: “Mis gemelos de 19 años estudian en Estados Unidos”, por lo que viven separados y va a ser muy difícil que se vayan a vivir él a Noruega ahora que se va como embajador de dicho país.

Después de ser gobernador de un Estado, ser embajador es un premio, yo quiero ser agregada cultural porque el trabajo de un embajador es sonreír, dar cenas patrocinadas por fábricas de chocolates para las cuatro personas eméritas mexicanas que viven en Noruega y Omar asegura que su familia no se va a romper, pues Noruega está a 10 horitas de aquí y no le pasa nada a ninguno de ellos si no se ven diario y cuando Victoria acabe su gira de teatro se irá con él y regresará hablando un noruego muy lindo.

La familia se va toda junta a pasar frío ahora en diciembre ya que pasará Navidad con todos allá y cuando ellos regresen y él se quede, ahí será un embajador solitario.

JOSÉ EDUARDO DERBEZ PREGUNTA PORQUÉ LOS DERBEZ VAN CON EL MISMO TERAPEUTA

José Eduardo Derbez le dijo a su hermana Aislinn: “La relación entre Alessandra, Eugenio y tú es muy complicada y es más raro que van al mismo terapeuta”.

A muchos ya nos ha pasado ir con el psiquiatra que está más loco que uno.

Creo que estando en este medio se nos olvida que la vida no es un escenario.

¡¡¡¡¡BÁRBARA ESTÁ BÁRBARA!!!!

¿Acaso hay alguien en todo México que no le encante ver a Bárbara Mori feliz?

Ella es divina y nos encanta que le vaya bien y que con la película que protagoniza, que recorre el circuito de festivales de cine, entre ellos, Cannes.

Bárbara Mori y el cineasta Fernando Rovzar, hermano de Billy Rovzar están enamorados desde hace tres años y ya lo empiezan a publicar, pero cuando una pareja tan perfecta como la de ellos muestran su amor públicamente pasa lo que dice el dicho mexicano: No cuentes el dinero en frente de los pobres… La envidia tiene el sueño ligero.