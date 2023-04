Fama | Las razones por las que sí se vale mencionar la vida íntima de las celebridades

Livia Brito es divina y ama a su prometido, como a muchas otras parejas, les gusta estar como muéganos y como calcomanía, como si fueran una sola persona, como fue el caso de los cantantes: Carmela y Rafael que no se podían separar ni un segundo, o los papás de Mimide Flans que son muy posesivos uno del otro, tienen una codependencia total, si los dos pueden y quieren, ¡que rico! pero él no debe influir en Livia para que no le tomen fotos, su belleza no puede ser sólo para su novio, nosotros también tenemos derecho de disfrutarla.

La razón por la que se menciona la vida íntima de las celebridades en los medios es la misma por la que nadie publica en su revista la foto de una ama de casa con bata feísima de felpa y toalla en la cabeza, porque las celebridades le interesan al público, tanto si eres Príncipe, presidente de un país, futbolista de la copa mundial o artista protagónico.

Si tienes la alberca de tu casa bardeada y tapada como hacían con los castillos medievales, nadie se puede meter a espiarte, ni a fotografiarte, pero si tienes cuerpazo curvilíneo y no usas trajes de baño al estilo 1900, sino tanga hilo dental donde te firmo que ¡te van a fotografiar y lo van a publicar!

La Reina Isabel de Inglaterra no pudo evitar que salieran publicadas fotos de su ex nuera Sarah Ferguson, “Fergie” cuando aún era la esposa de su hijo, el Príncipe Andrés, dejándose chupar los dedos de los pies por un desconocido.

Y si la Reina más poderosa de la tierra no pudo evitar que esas fotos llegaran al último rincón del mundo, imposible que un actor de telenovela pueda impedir que lo fotografíen haciendo travesuras en un lugar público.

Hay un malentendido. Las celebridades piensan que los periodistas y fotógrafos somos sus publicistas y publicamos lo que ellos ordenan, no entienden que el trabajo periodístico es buscar “la nota” y no es delito usar imágenes si se exhiben en un lugar público.

Es absurdo que actores registren sus nombres pensando que si los mencionamos en una noticia les pagarán regalías disque porque lucran con su nombre.

Ningún periodista en el mundo tiene obligación de pagar regalías cuando publica una nota informativa, ¿a poco los artistas creen que los noticieros le pagan a Meghan Markle y al príncipe Harry cada que mencionan que les expropian propiedades reales o cuando se habla de un abuso sexual en la iglesia o cuando se habla del divorcio de una pareja famosa?

¡Eso no ocurre ni ocurrirá, a menos que exista una orden previa de un juez a cierto periodista en específico o a un medio de comunicación en especial de no mencionar algún nombre de un individuo!