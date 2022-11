Fama | Las verdades entre Andrés García y su hija Andrea

Andrés García dice que su hija Andrea se desapareció hace 10 años y no volvió a saber nada de ella porque andaba con amistades que hacían vudú, magia negra, amarres, hechizos de amor, rituales de atracción y “trabajitos” por lo que según el ojiverde su hija se volvió extraña, y él como muchos, rodea el mundo para no tropezarse con gente que atrae energías negativas y densas.

Después de años desaparecida, el guapo actor dice que su hija un día volvió a su casa, llena de amor, la recibió, se despidieron y él sintió que así ella alivió su conciencia y después la bloqueó, porque dice que lo que él realmente quiere y anhela en estos momentos de su vida es paz, que no tiene ánimos de ver a nadie que se arrepienta de no haberlo visto, ni tampoco quiere que sus hijos anden encima de él opinando cuando durante tantos años ella no lo buscó.

MARIANA TRAE BABEANDO A VICENTE FERNÁNDEZ JUNIOR

¿Qué hombre famoso teniendo 4 hijos quiere tener otro hijo más? ¿Cómo traerá la guapísima Mariana González de loquito y babeando enamorado a su novio Vicente Fernández Junior, que él que ya tiene cuatro hijos de su primer matrimonio, quiere tener un quinto hijo con ella?

Mariana también ya tiene dos hijos grandes de su primer matrimonio, pero hoy a sus 38 años de edad quiere y sueña con tener un bebito con Vicente Jr. La verdad es que ella se ve muy fértil, se le nota que apenas le ve los calzones a su novio y va a quedar embarazada, van a tener hasta quintillizos, si es que realmente los dos tienen ganas de volver a empezar a tener bebitos, porque seguramente ya a los dos se les olvidó que son meses los que se la van a pasar sin dormir cuando podrían simplemente estar en una luna de miel permanente….

JUAN OSORIO QUIERE TENER MÁS HIJOS

“Me voy a casar con Eva Daniela así se caiga el mundo y tendremos un hijo”: esto dijo Juan Osorio. Estoy segura que ellos no van a necesitar inseminación artificial porque Juan se ve feliz, tanto que dice que en cinco años se retira para viajar con Eva Daniela, seguramente van a tener hijotes bien lindos, ya lo veremos rellenando mamilas y cambiando pañales entre escena y escena, mientras hace la novela Amor invencible, protagonizada por Danilo Carrera y Angelique Boyer, pareja que va a sacar chispas, en la cual dijo Eva Daniela: “No estaré en esta novela de Juan para que no se malinterprete, yo sigo haciendo castings en otras producciones”. concluyó la joven novia del gran productor Juan Osorio.