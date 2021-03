Fama | Laura Bozzo quiere cobrarle a Cristian zuárez 

Por lo visto las mujeres somos muy ingenuas, Laura pensó: “Si yo lo tengo como rey, me va a tratar a mí como su reina”pero Cristian actúa como hombre despechado que quiere que Laura lo jubile y le de beca vitalicia de millonario, lo que me sorprende es que varias veces lo entrevisté y me dijo: “Nunca me ha interesado el dinero de Laura, si nos separamos no quiero que me dé ni un centavo y no me importa que ella tenga 24 años más que yo”.

Eso me dijo pero por lo visto, cambió de opinión y ahora le quiere cobrar los años que ella le lleva en efectivo y se los quiere hacer retroactivos.

Bozzo hizo tantos programas: Que pase el desgraciado” que lo auto decretó y se le cumplió, estamos en espera que nos haga un programa con la historia del desgraciado que le quiere desgraciar a ella su vida.

¿Para qué quiere Cristian Zuárez la mitad de los vestidos de su exmujer Laura Bozzo, se los va a poner? El exnovio de la conductora quiere quitarle hasta la mitad de sus vestidos, ¿para qué, se los va a poner o se va a volver travesti? Y pide la mitad de su casa de Acapulco mientras Laura le dice a sus abogados que manden a Cristian muy de puntitas al rancho de AMLO, su rancho se llama “la chingada” porque nunca lo contrató, pidió a las televisoras que le dieran un sueldo a él por lo que dice que no tiene porque darle ni un quinto a menos que le quiera cobrar 17 años de revolcones… Y ahí está el detalle porque aunque Zuárez se lo merezca porque es un semental hasta donde se sabe ni el Príncipe de Gales cobra su amor.

Marisol del olmo: es muy triste que ya abrieron casi todo y los teatros siguen cerrados

Marisol del Olmo, Me fascinaste en el musical: “Hello, Dolly” en el que saliste al lado de Daniela Romo. ¿Crees que pronto abran los teatros?

“Yo quise ser actriz porque quería hacer teatro musical ni se me ocurrió que iba a hacer telenovelas y es un inconsciencia tener los teatros cerrados cuando hay tantas otras cosas abiertas, no sé porqué está tan castigado el teatro, como que es algo que no les importa en este país y no sabes la cantidad de familias que dependen del teatro, no sólo estamos los actores y productores, están los utileros, técnicos, maquillistas, vestuaristas, escenógrafos, hay una cantidad enorme de familias que vivimos de eso, “Hello, Dolly” fue hace casi dos años, después todavía hicimos “Sugar” cuando empezó la pandemia y tuvimos que parar en Marzo del año pasado y ya pasó un año, caray. concluyó la bellísima y talentosísima Marisol del Olmo a quien podemos ver diario en *Te acuerdas de mi*telenovela que pasa diario a las 9:30 de la noche por Las Estrellas. ”