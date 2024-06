Fama / "Le pedí perdón a Mario Bezares por hamber dudado de él y pensar que él puso a Paco Stanley" Paola Durante

Paola Durante me dijo: “En el programa de Paco Stanley yo nunca me llevé con Mario, y la verdad dudé de él pensando que tal vez había puesto a Paco. Me distancié de él pero vi que no ocurrió eso y le pedí perdón por haber dudado. Los dos fuimos chivos expiatorios y como no había pruebas contra nosotros, nos liberaron.”·

A JORGE GIL NO LE VOLVERÉ A HABLAR, ES UN MENTIROSO

¿Y con Jorge Gil te llevas?

"A Jorge Gil no le volveré a hablar porque mintió y dijo que fui a visitarlo al hospital y otras cosas que no sucedieron, es un mentiroso.”

¿Paco sí te mandó textos invitándote a salir como lo muestran en la serie “Quien lo mató”?

“Si y yo nunca le contesté y él nunca se molestó cuando yo no le respondía, salvo la última vez que lo ví que le iba a dar el beso en el programa y él se quitó, así me di cuenta de que sí estaba molesto.”

EL GOBIERNO NUNCA HA RESUELTO EL ASESINATO ATERRADOR DE PACO STANLEY Y DESPUÉS DE 25 AÑOS EL CULPABLE NO HA PAGADO POR SU CRIMEN… AUNQUE USTED NO LO CREA

El asesinato de Paco Stanley fue aterrador, no merecía morir así y a sus hijos se les cayó el mundo cuando falleció su maravilloso padre. Sobretodo porque aunque supuestamente las autoridades han desmenuzado el caso de este rompecabezas siguen sin encajar las piezas y el culpable no aparece.

A Jorge Gil en “Quien lo mató” lo hacen aparecer como el último personaje fofo sin personalidad que nada más flota en el escusado como la caca y por lo visto sigue flotando.

Y lo único cierto es que las autoridades no encuentran al culpable por lo que la familia de Paco Stanley no puede vivir con tranquilidad porque este caso aún no se cierra y nadie ha pagado por este terrible crimen.

EL ESPOSO DE MARIÁZEL: NOS ESPERAMOS 11 AÑOS. VAMOS A TENER UN NIÑO.

Él es Adrián Rubio, todos me conocen como el esposo de Mariázel. Está en la obra "2.22", un tratamiento de hormonas y pegó a la primera. El marido de Mariázel es muy efectivo, pega a la primera.

Pega muy bien decir que es el marido de Mariázel y que lo adopte como apellido, así va a tener estelares muy fácil. Tiene los ojitos verdes y es muy chulo cuando te etiquetan y no te bajen de ahí. Siempre hay vidas que tienen menos reflectores por más que le hagan.

Que se cambie el apellido en papeles oficiales y a lo mejor así le dan mejores papeles. Es el pilar fuerte que sostiene a todos, aunque los reflectores estén en otro lado. Él sostiene los reflectores para que se dirijan a su esposa. Para que alguien tenga el reflector, otro tiene que sostenerlo. Dos egos de dos triunfadores no caben en una casa. Si la flor no tiene una maceta con buena tierra, no florece la flor. No hay flor sin maceta.