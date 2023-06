Fama | Líos en la casa de los famosos

A la casa de los famosos las celebridades entraron pidiendo perdón por haberles hecho trastadas, después brindaron con champañita pero la buena vibra se acabó a las 12 horas, que fue cuando empezaron las miserias morales y si eso pasó en cinco días, en 13 semanas se van a devorar unos a otros como caníbales y pirañas.

Marie Claire decide dormir con Jorge Loza, ex pareja de Ferka con tal de que no le quitaran a la casa el café pero Ferka dijo: “Si yo estuviera comprometida como lo está Marie Claire con José Manuel Figueroa, ¡no dormiría con Loza! Claro que Ferka lo dice porque no le tocó dormir con ese bombón pero Marie Claire no se iba a perder ese bombón porque si te llevan a un banquete no pides pan rancio y le tocó dormir con uno de los más guapos solo puso una almohadita entre los dos pero José Manuel ve esa almohada como telita de cebolla, toda la noche se la debe haber pasado jalándose los pelos.

Ahorita como Apio ganó el derecho de salvar a un eliminado vive una especie de reinado, rey por una semana y todos lo consienten y le hacen la barba, a ver si no se vuelve un tirano, de todas maneras acabando la semana igual y lo hacen picadillo.

El que anda cabizbajo es Poncho de Nigris que no se acababa de bajar del taxi cuando ya lo estaban nominando.

NUNCA SERÍA INFIEL: CLAUDIA LIZALDI

-Claudia Lizaldi, ¿te gustaría tener hijos con tu nuevo novio?

-No tengo edad para tener más hijos.

-¿Dejarías que te pongan el cuerno?

-No, ni haría swingers, ni haría intercambio, si estoy casada o tengo un novio, primero me divorcio, yo soy totalmente fiel, el tema de una noche de infidelidad puede pasar, pero de eso a que tengas una relación seria con otra persona es imperdonable, lo justo es que primero termines tu relación así de uno en uno.

-¿Hay alguna dieta que sigas tú con tus hijos?

-Yo soy muy piqui para el tema de nutrición, soy vegetariana, yo no como animales, tampoco compro nunca cereal para mi casa, ni nada que tenga gluten, tampoco compro para mi casa leche de vaca.

-¿Es cierto que tu hijo es un genio?

-Sí, toca el piano y compone melodías desde que tiene seis años y también toca el violín, entiende chino, habla inglés y español.

EL MARIDO DE BRITNEY SPEARS LE DA LUZ VERDE DE MOSTRAR ENCANTOS PRIVADOS

Estamos atrasados de noticias, se nos olvida que todos nacimos sin ropa y nos sigue sorprendiendo que mujeres y hombres postean un día sí y el otro también fotos de sí mismos en ropa interior transparente y diminuta.

Britney Spears encabeza la lista con la bendición de su marido que le dio luz verde, porque solamente está enseñando en las fotos, tampoco salió ante una multitud desbordada que se atreva a arrancarle el pequeño sostén.