Fama | Lo que Yuri nunca le perdonó a su mamá

Ni las trabajadoras domésticas se atreven a sacar a sus hijas de la escuela en la primaria por eso Yuri le reclamó a su mamá haberla sacado en sexto de primaria, porque la escuela siempre ha sido importante, la formación de los hijos es lo primero en lo que piensan los padres, incluso desde el embarazo la mayoría ya están buscando escuelas, porque la prioridad es la educación antes de salir a trabajar, hay madres que trabajan 24 horas al día con tal de no poner a trabajar a sus niños.

Sin embargo, Yuri es el uno por ciento de excepción de la regla, sin educación escolar gana más que cualquier egresado de Harvard con todo y doctorado

Perooooo esa regla aplica para el 99 por ciento de los padres, que saben que sin una buena educación escolar no ganarán dinero y serán un peso económico sobre ellos. Yuri está en el 1 por ciento de los casos, que sin una educación escolar básica nació con el don de su voz, por lo que ella gana más que cualquier ingeniero con un doctorado. En su caso, su mamá le atinó e hizo lo correcto.

ANA ARAUJO DICE QUE YA ESTABA EN PROCESO DE DIVORCIO DE PABLO LYLE

Cansada de que la juzguen y la acusen de serle infiel a Pablo Lyle mientras él está encarcelado por el homicidio imprudencial de Juan Hernández, su ex mujer, Ana Araujo finalmente confesó: “Cuando Pablo fue arrestado nosotros ya nos encontrábamos en proceso de divorcio.”

Lo raro es que si estás en proceso de divorcio ¿Cómo para qué viajas en pareja, con tus hijos a Miami y te quedas a vacacionar en la casa con el hermano de la mujer de la que te quieres divorciar?

El delito de Pablo Lyle comenzó cuando su cuñado llevaba de regreso al aeropuerto al actor, a su esposa y sus hijos, que fue cuando supuestamente golpeó al señor por cuidarlos a ellos.

MAURICIO OCHMANN SE BUSCÓ UNA NOVIA MUY AGUANTADORA … AUNQUE NI TANTO PORQUE YA CORTARON

En México se acostumbra que los señores divorciados vayan de vacaciones con sus ex aún teniendo compromiso con otra mujer. Mauricio Ochmann anunció: “Voy de fin de año a vacacionar con Aislinn y mis dos hijas”.

Su novia si es bien aguantadora porque quedarte sola como dedo mientras tu novio se va con su ex de vacaciones en Navidad y Año Nuevo a esquiar en nieve es un desaire muy feo para cualquier mujer, sobre todo cuando lo dijo públicamente y aunque su novia dice: “A mi no me afecta quedarme en las fiestas sola como el chinito “milando”, ni está encantada ni se queda muerta de risa ahora que él se va a ir con la divina Aislinn. Aguantadora, pero no tanto, porque ya cortaron.

Diría Pompín Iglesias, ¡Qué bonita familia!