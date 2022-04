Poncho de Nigris solito se dio el título del: “Adán de la civilización”. Asegura que va a congelar su semen para mejorar la raza porque él es el futuro de la humanidad en cuanto a belleza e inteligencia.

¿A QUE FUE EL ABOGADO DE CARLOS TREJO A UNA CONFERENCIA DE ALFREDO ADAME? HASTA DONDE YO SE LOS ABOGADOS NO GANAN LOS PLEITOS EN UN RING

¿Acaso las siguientes conferencias de prensa van a ser en un ring de box a 3 caídas y la campana no salva a nadie? Así fue la conferencia de prensa de Alfredo Adame donde iba a anunciar sus nuevos proyectos de trabajo lo cual nunca ocurrió pues ahí se presentó el abogado de Carlos Trejo “el cazafantasmas” a gritarle a Alfredo hasta sacarlo de sus casillas, no es el papel de un abogado actuar así, yo nunca he visto que los abogados ganen pleitos en un ring, lo único que vimos es que se escupieron y se patearon como si fueran luchadores.

Aquí la pregunta es: ¿De verdad les funciona hacer esto? ¿Qué es lo que venden al golpearse delante de la prensa? o acaso ¿Este tipo de eventos solo es el reflejo de la sociedad actual?

Hay que decir que para los reporteros ir a un evento así es ir a cumplir con un trabajo y la de Adame solo es una de varias notas que cubren en un día y sea el pleito arreglado o no lo sea, es una falta de respeto ante la prensa que de por si ya lo tiene demasiado difícil.

SI ES CIERTO LO QUE DICEN DE NODAL QUE ES ADICTO AL SEXO Y TIENE CON QUE PAGAR CUALQUIER CAPRICHO DE MUJER SIN DAR EL TÍTULO DE PROPIEDAD, AHORA ENTENDEMOS PORQUE TERMINÓ CON BELINDA

Si es cierto lo que dicen que Nodal es adicto al sexo, ahora entendemos porque terminó con Belinda quien a pesar de haber recibido de Christian Nodal el “Vidriante” de 3 millones de dólares según dicen no le quería cumplir las 24 horas del día.

Y puesto que él tiene con qué pagar y cortejar cualquier capricho de mujer a cambio que “le den servicio” sin que se la armen mucho de tos y sin que tenga que darles el título de propiedad con razón no siguió con la linda Belinda.

LYN MAY DICE QUE AL CONTRARIO DE LA MAYORÍA DE LAS NIÑAS CUANDO SON VIOLENTADAS POR UN HOMBRE LO CUAL HACE QUE SIENTAN MIEDO DE TENERLOS CERCA, A ELLA LOS HOMBRES LE FASCINAN Y POR ESO CUIDA TANTO SU CUERPO PARA HECHIZARLOS

¿Cómo pudo Lyn May sobrevivir a que la hayan violado a los 4 años de edad cuando ella vendía pulseritas en la calle sin agarrarle pánico a los hombres?

Sin embargo, la vedette dice que a pesar de haber sufrido esta experiencia terrible, al contrario, no sólo no les tetme a loss hombres sino dice que le encantan y que le fascina tener sexo y para como conserva su divino cuerpo, se ve que si le importa mucho el sexo opuesto y que si le gustan mucho los varones.