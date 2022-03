Fama | Los dones están mal repartidos en la familia Pinal Guzmán

Los dones estuvieron mal repartidos en la familia Pinal Guzmán, Luis Enrique siempre fue el menos favorecido por la fortuna y la fama, siempre estuvo a la sombra de las mujeres de su familia o por lo menos no ha tenido el mismo cartel que tienen su mamá y su súper talentosa hermana Alejandra, ni se ha distinguido por algo personal, siempre estuvo en lo oscurito pero su esposa actual Mayela Laguna dice que es flojo, pero que siempre puede echar mano al dinero de su hermana Alejandra, que bueno que así sea porque Alejandra y Luis Enrique crecieron juntos en las buenas y en las malas y nunca se han separado.

Tal vez la esposa de Luis Enrique quisiera que él trabaje más y le traiga mucha lana para que vivan como potentados.

EL NUEVO ROMANCE DE NAILEA NORVIND

Nailea Norvind hace bien en tener un novio 15 años más joven que ella y llevárselo a vivir a su casa, ella está bien establecida y tiene todo. ¿Cuál es el problema que la quieran y la apapachen? Ella es independiente económicamente y los chavos también se han vuelto muy prácticos

MILLONES GASTARON JLO Y BEN AFFLECK EN SU NUEVA CASA

¿Alguien le ve un pero a Jennifer López y a Ben Affleck? Los dos guapos, tienen 50 años, triunfadores, famosos, tienen ganas de vivir y juntos se compraron su “cuchitril” en Bel Air, Los Ángeles de 50 milloncitos de dólares para vivir su gran romance, celebrando que el mes que entra cumplen un año de haber revivido su segundo aire y amor del bueno.

¿Y porque no se iban a gastar toda esa fortuna en su mansión? JLo ni siquiera tiene que mantener a sus gemelos, porque el papá, Marc Anthony también tiene su lanita y les pasa una fortuna mensual, él si da el pan de cada día, masticado y con mantequilla. Esta es una de las pocas historias de amor feliz en el mundo.

LA MODA QUE SIGUEN MICHELLE RENAUD Y DANILO CARRERA

Nuevamente dejaron de seguirse en redes Michelle Renaud y Danilo Carrera siguiendo la moda de que cuando hay diferencias dejan de seguirse.

La primera vez se dejaron de seguir porque ella se quiere embarazar y él dijo que ahora no quiere bebés. Ahora dejaron de seguirse, no creo que porque ella quiera embarazarse en plena novela, pero tal vez si por un poquito de celos de Danilo, pues ella está rodeada de demasiadas guapos o para no ver quien la besa, ojos que no ven, corazón que no siente y es que a ella tocaron galanes muy suculentos en La herencia: Emmanuel Palomares y Matías Novoa… demasiado guapos mosqueándole a la novia.