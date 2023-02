Fama | Los envidiosos critican los Rolls-Royce del Canelo Álvarez

Todos se ponen verdes de envidia cuando ven a Saúl, el Canelo Álvarez presumiendo su avión privado y sus carros de marca y le reclaman que un carrito de paletas tiene cuatro llantas igual que sus Rolls-Royce y que aunque él tiene 1000 trajes de marca que combinan el color del saco con el color del carro, finalmente y al igual que “los de a pie” él solo se puede poner un traje a la vez.

En una cosa tienen razón, en que, desafortunadamente aunque tengas un carro que cuesta millones de dólares igual truenan las llanta de su Ferrari cuando pasan los baches de los que se robaron la coladera y aunque sea millonario y ya no se da “baños de pueblo con la raza”, no lo van a enterrar con todo su dinero ni con sus zapatos de marca y aunque tenga muchas nanas para cuidar a sus hijos, ellas no tienen certificado de Harvard ni doctorado en niños y sólo pueden hacer lo mismo que cualquier mamá de vecindad, tenerlos bien bañaditos.

El contrato prenupcial de Tommy Mottola y Thalía

Tommy Mottola y Thalía se quejan amargamente de todos los que los critican en Instagram diciendo que son robots babosos. Con todo cariño les queremos recordar que los mediocres de los que ellos hablan, son los que los leen porque los premios Nobel no ven Instagram.

Lo que sí es cierto es que en 20 años de casados ni Tommy Mottola ni Thalia han dado de qué hablar. Cuando ella lo conoció era el soltero codiciado, el que logró que su ex mujer Mariah Carey vendiera más discos que los Beatles, el que destruyó a Michael Jackson, el que lanzó a nivel internacional a Shakira y a Ricky Martin, el rey del mundo para los cantantes, y Thalía bien abusada se lo supo pescar, amarrarlo y retenerlo.

Su contrato prenupcial es que todo lo que hagan a partir de su matrimonio es 50 y 50, y durante ese tiempo despidieron a Tommy de Sony y su liquidación fue de 70 millones de dólares según Mitzy y si ves ese acuerdo económicos es obvio que Mottola no va a ir a buscar lo que no se le ha perdido y ni por casualidad ni por interés en otra les conviene separarse ni desestabilizar su matrimonio y otra más divina y brillante que Thalía no se la vuelve a encontrar.





La apelación de Pablo Lyle pide que lo dejen en libertad

Ya dijeron los abogados de Pablo Lyle que su apelación se basa en que lo dejen en libertad, ya que es inocente y no es un mal hombre. Finalmente tampoco lo condenaron a 25 años encerrado en prisión. Y en cinco años puede escribir su vida, estudiar una carrera y salir a dar conferencias sobre lo que no debe hacer uno cuando tiene un ataque de cólera.