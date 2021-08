Fama | Los hijos adoptados merecen la verdad y conocer a sus pa1dres biológicos: Laura Flores

Laura Flores, ¿Por qué decidiste adoptar dos hijos cuando tenías dos propios?

“Si me hubiera quedado casada con Ramón, nunca habría adoptado a Ana Sofía ni a Alejandro porque él tiene dos hijos de sus anteriores matrimonios y ya no quería tener más, nos estresamos mucho intentando embarazarme de Patricio porque él ya no quería otro hijo y yo si, me eché 9 in vitros en 7 años y tantos tratamientos para embarazarte arruinan cualquier matrimonio, ahora yo estoy casada felizmente y con Ramón tenemos una linda relación, nunca le he dicho a nadie pero me río igualito que él y esa risa no se me quitó nunca pese a que tenemos 14 años separados jajaja y mira que ahora yo tengo una relación amorosa muy bonita y estoy muy contenta, la vida ha sido muy benévola conmigo.”

¿Le dijiste a 2 de tus hijos, ustedes son adoptados, los otros dos no?

“No puedo decir: -eres adoptado-. Es peyorativo y despectivo pero si tengo la autoridad para recomendarle a cualquier padre que adopte que desde el primer día les digas: -“Tu naciste de mi panza (a los biológicos) y tu naciste de mi corazón” (a los adoptados) y te juro que amas igual a los que nacieron de tu vagina que a los que nacieron de tu corazón, un lazo de amor es hasta más fuerte que un lazo de sangre.”

¿Alguno de tus hijos adoptivos cuando se sentían enojados te dijeron: -no me regañes, tú no eres mi mamá-?

“Jamás.”

¿Conocen a sus padres biológicos?

“No, mis hijos son expósitos, término legal para “abandonados”, llegaron al DIF y nadie los reclamó. Alejandro me pidió: -Quiero ir a Mérida a conocer donde me conociste- y los llevé a sus albergues. Los que tenemos una vida pública y un micrófono tenemos un deber moral de decirle a quienes adoptan: -Digan la verdad el primer día sin drama de: -Algún día te diré la verdad -. Llévalo a su lugar de origen y si conoces a sus padres biológicos presentarlos sin miedo. Yo no conozco a los padres biológicos pero si se me aparecen y me piden conocer a sus hijos diré: -si claro- porque todos los seres humanos merecemos la verdad.”

¿Seguirás adoptando?

“No tengo tiempo, presupuesto ni edad, mis hijos son: María, Patricio, Alejandro de 14 años y Ana Sofia de 12 que quiere ser médico y es la más madura, levanta a sus hermanos, hace el desayuno, se sube a su bici y se va a la escuela, es mi consentida porque es mi compañera”.

¿Porque no volviste nunca con Ramón?

“El tuvo otra pareja, María Luisa, ella murió a los 49 años, amaneció sin vida, ahora tiene otra novia y yo nunca le he rayado el cuaderno a nadie, ni lo hice ni me gustaría que me lo hagan y además estoy muy felizmente casada afortunadamente”. concluyó Laura Flores