Fama | Los hombres se han vuelto “un artículo de lujo”

Parece que hay un virus de divorcios en el medio artístico, intelectual y político muy contagioso porque el síntoma les ha dado a muchos y a muchas. Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz, la esposa de Morgan Freeman lo dejó, Giselle Bundchen dejó a Tom Brady… Se divorcian y a ver qué parte del perro me toca a mí.

Es muy interesante, porque primero las mujeres los corren de la casa y creen que van a volver a cumplirles todos sus caprichos cuando realmente los liberan, ya que ellos piensan “me corriste, ya probé la libertad y me gustó”.

La misma Shakira dice que ya le gustó ser independiente aunque ella siempre vio a sus papás envejeciendo juntos en familia pero tan ya no es dependiente de tener un semental como marido que lo primero que hizo fue facturar con canciones contra Piqué.

Igual cuando el divorcio incluye a los hijos, la situación de los niños no es igual porque ya no tienen a papá y a mama en la misma casa y aunque los vean diario ya no viven con el progenitor que se salió.

Y como hay tanta mujer que siempre está disponible para irse con cualquier miserable despanzurrado, con más razón ven a los maridos que dejan estas estrellas y dicen “ya toca servirme bien y escoger un hombre que sea ‘artículo de lujo’”.

Por eso Thalía mejor consideró las opciones y no dejó que se fuera Tommy Mottola, porque tiene claro que los hombres le pertenecen a todas, ellos tienen para dar y repartirse entre las que contesten, se sacrifican contigo, pero si les das su espacio se regalan y se vuelven chico fácil con todas.

Mujeres, despierten, el mejor hombre para ti es el que soportas y el que te soporta a ti. ¡El mejor hombre es el que está contigo!

No jueguen al teléfono descompuesto, Juan Soler ya está loco por su nueva mujer, Paulina Mercado, después de que Maky le dijo que no se quería venir a México con él. Por otra parte Eva Cedeño le coquetea a Leo de Lozanne, a meses de separación de Sandra Echeverría, Alexis Ayala está a punto de casarse con Cinthia Aparicio después de que Fernanda López lo dejara en libertad y Ademar Nahum tiene una nueva mujer después de su separación de Dani Spanic.

Lo que las mujeres quieren no es lo que los hombres quieren, se cambió el orden que existía antes: el hombre proveedor y la mujer sumisa, esos valores salieron volando como confeti por la ventana.

Ahora ellas trabajan y ayudan económicamente en sus casas pero se lo echan en cara a los hombres: “no me gusta mantenerte”, y ellos se quejan: “me quieres tener amarrado porque pones dinero para la casa, ¡quédate con tu chinche casa y tu dinero, prefiero pagar lo mío y no aguantarte”.