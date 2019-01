Fama | Los secretos de Camila Sodi para conquistar a los galanes

Camila Sodi está con el exmarido de Marimar Vega, (Luis Ernesto Franco) su coprotagonista en la película Camila y por supuesto queremos que los galanes lleguen con la chequera en blanco y nos la entreguen.

Al igual que Camila, todas tratamos de conquistarnos a nuestros hombres por la parte sexual, ¿acaso hay alguna otra forma? ¡Hasta las changuitas en el árbol se columpian cuando andan ligando!

Las mujeres saben cuál es su arma poderosa, la que tienen entre las piernas porque los hombres lo que en el fondo quieren es “echarse a la mujer”… lo demás son adornos a la relación.

DIEGO LUNA Y SUS DOS ESCENAS EN SI LA COLONIA HABLARA

Y hablando ahora de Diego Luna, en la película Si la Colonia hablara que es sobre el racismo y las injusticias contra los negros en Estados Unidos, Diego sale en dos escenas de mesero, sirviéndole al protagonista y a su mujer una cena y en la segunda escena disparándoles otra cena.

Las dos participaciones son demasiado pequeñas, no tienen nada que ver con la trama de la película y son como que para disque atrapar al público mexicano, aunque son totalmente insulsas y nada que ver con el tema de la cinta.

Si le hubieran ofrecido ese papel en cualquier película mexicana el ex de Camila Sodi no lo habría aceptado, aunque le pagaran una fortuna, y en esta película seguro ni le pagaron porque sus escenas no duran más de cuatro minutos, pero como son gringas las aceptó, por cierto y Diego sale en la misma hablando español.

O sea que salvo a Salma Hayek aunque la hagas en Hollywood nos siguen contratando en el papel de la servidumbre.

LAS REVELACIONES DE LA GUZMÁN

En la bioserie de Alejandra Guzmán muestran que Silvia Pinal no tenía tiempo para ella pues estaba muy ocupada triunfando y la Pinal confiesa: "Se me olvidó ir al festival de Alejandra" lo cual la Guzmán nunca le perdonó.

También muestran que mientras Viridiana obedecía a su mamá, Alejandra la desesperaba y Alejandra le cuenta a Viridiana como tuvo su primera relación sexual con un tal Federico al que conoció en una fiesta y la cantante dice que no le gusta su busto pues lo sentía muy grande… eso fue de adolescente, años después le quitaron el pecho por cáncer por lo que se tuvo que tatuarse el pezón en forma de estrella como vimos cuando se le bajo el vestido y no traía brasiere.

La Guzmán es estrella por eso lleva tatuada la estrella en vez de tener pezón.

