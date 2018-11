Fama | Luis Miguel

Luis Miguel sigue espantándose a las chavas de tanto pegue que tiene.

Si alguien tiene todo para agarrar a cualquier mujer es Luis Miguel, que todavía se anda espantando a las chavas… Es más, hasta ahora no ha habido una mujer a la que él le compre un anillo de compromiso, él sabe que todas lo que quieren es comprárselo ellas a él, ahora si que la que tiene que pagar derecho de piso eres tú… Él, máximo las lleva a comer y eso para no comer solo.

Por eso uno se pregunta ¿por qué le ha dado a Desirée Ortiz por publicar fotos en las que Luis Miguel le agarraba las pompis cuando Luis Miguel anda públicamente con su corista de 20 años?

La respuesta es que Desirée publica las fotos porque Luismi le vende, nada más y nada menos es Luis Miguel y a Desirée le vale que el cantante salga y se pasee con la corista, finalmente lo que ella quiere es hacerse publicidad y lo logra cada que sube alguna foto con el Sol.

EDNA MONROY LE LLEVA SIETE AÑOS A SU AMOR

¿Edna Monroy, crees que si te vas a quedar toda la vida casada con Juan Diego Covarrubias?

Eso espero, nos casamos para eso y tanto mis papás y mis abuelos han vivido siempre con sus parejas como los padres de Juan Diego.”

¿Qué dijo tu suegra cuando se enteró que eres siete años mayor que su hijo?

Lo primero que le dije a Juan Diego fue 'Please, avísales a tus papás para que no se asusten' y no sé, pero creo que sí han de haber dicho: 'Ay llegó esta lagartona con nuestro bebé', pero son muy cariñosos, desde la primera vez que los conocí y nos quedamos en su casa en Guadalajara, su papá es súper cariñoso y desde el principio me dijo: 'Nos ganaste y eres parte de la familia, nos encanta que estés con Juan Diego', o sea que creo que no les importó mi edad.”

¿Y cuando perdiste a tus dos bebés que dijeron?

Todos, mis papás y los suyos estaban muy tristes.Tenemos la mentalidad de trabajar con pasión y los hijos pueden esperar. Y le dije a mi mamá que todo, todo llega en su momento y que por algo pasan las cosas.

¿Tus hermanos se dedican igual que tu a estar fit?

Sí, Luis mi hermano del medio es triatleta y coach de Iron Man y el chiquito estudia medicina y se dedica mucho a fitness pero va a ser cirujano plástico, porque opera con un amigo mío que hace reconstrucción de labio leporino.

Concluyó la bella Edna Monroy que diario sale en el programa Ponte fit al lado de Diego di Marco.

