Fama | Luis Miguel convirtió 300 millones en confeti

LUIS MIGUEL CONVIRTIÓ 300 MILLONES EN CONFETI PORQUE SE ACOSTUMBRÓ A PENSAR QUE EL DINERO Y EL ÉXITO PARA ÉL SON ETERNOS Y AL VIVIR RODEADO DE ADORADORES NO OYE NUNCA CONSEJO

Las desgracias no vienen solas, Luis Miguel convirtió los 300 millones que ganó con las tres temporadas de su serie en confeti, se acostumbró que no tiene que cuidar sus bienes porque su éxito y el dinero son eternos pero de pronto el dinero ya no cae y solo caen rayos, aguaceros y centellas.

Alguien que ha tenido todo siempre se vuelve intratable por eso en vez de ahorrar para el futuro todo lo tira y se lo gasta por ejemplo en rentar durante meses un piso completo del hotel más caro de la ciudad, pero ¡explícale a un Dios a quien todos se le arrodillan y le sirven y que ha tenido toda la vida éxitos que la burbuja de oropel en la que siempre vivió puede estallar y que si nunca guardas para un día lluvioso no hay dinero ni fortuna que alcance.

Explícale a alguien como Luis Miguel que heredó el derroche que siempre vio en su papá que su educación está equivocada, no te va a permitir orientarlo ni que le des un consejo porque él no ve en nadie una figura a quien respetar, solo conoce adoradores.

ELSA ORTIZ, PROTAGONISTA JUVENIL DE “AMOR DIVIDIDO” NOS CUENTA: “ME COMPROMETÍ HACE 3 AÑOS CON MI NOVIO QUE ES DIRECTOR DE CINE PERO AÚN NO HEMOS TENIDO TIEMPO DE PREPARAR LA BODA”





Elsa Ortiz debuta en Televisa en la telenovela de Angeli Nesma: “Amor Dividido” como protagonista juvenil al lado de Gabriel Soto e Irina Baeva en el personaje de Julia: ¿Eres casada?

“Tengo a un esposo, yo digo que somos esposos aunque no existe aún el papel pues no hemos logrado casarnos, nos comprometimos hace 3 años pero afortunadamente tenemos demasiado trabajo y no hemos podido preparar la boda, espero que este año al terminar la novela podamos casarnos, somos novios hace p7 años.”

¿Tu pareja es actor?

“No, es director de cine y es increíble pues entendemos nuestro trabajo, nuestros tiempo y tenemos una relación muy bonita gracias a Dios”.

Elsa, ¿Qué hace tu personaje, Julia en *Amor dividido*?

“Mi Julia es una mamá inmigrante relativamente soltera porque se separa de su esposo porque es alcohólico y como buena mexicana es una luchadora que decide irse a los Estados Unidos para darle una mejor vida a sus hijos por lo que tiene 3 trabajos: limpiar baños, cuidar a personas de la tercera edad y el único trabajo que ella disfruta es el tercero, es ser chef de un restaurante latino y de pronto su vida da un giro de 360° y que cambia no sólo su historia de vida sino la de toda la familia y soy prima de Lambda en la historia.”

¿Quien canta el tema de la novela: *Amor dividido*? tiene un vozarrón y la canción es hermosa

“Lo canta Shaila Dúrcal y la canción la escribió Alex Sirvent” concluyó la bella Elsa Ortiz.