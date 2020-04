Fama | Luz Ramos habla de su oscuro pasado

Luz Ramos quien interpretó a Jenni Rivera en la bioserie, tiene dos hermanos con esquizofrenia, uno de ellos asesinó a su pareja por lo que está en prisión, además de no haber tenido a su papá, quien sufría de alcoholismo.

La actriz cuenta que su padre se separó de su madre, lo cual hace que no pueda estar nunca sin una pareja, pues busca siempre la figura paterna ahora con su novio desde hace tres años con el que le encantaría formar una familia.

Luz, podemos escoger a los amigos pero no a la familia, ni para bien ni para mal, es lo que llaman karma y si viviendo ese infierno te llega un poco de luz como te ocurrió con tu madre a la que amas, lograste alejarte de ese karma describiendo tu infancia como algo lindo, mis respetos para ti porque tú ni mataste ni descuartizaste a nadie, por el contrario eres hermosa por dentro y por fuera y siempre luchas por tener una vida de trabajo decente.

Afortunadamente tienes muy bien identificadas tus debilidades y sabes qué es lo que puede llevarte a la depresión.

LUZ SUBIÓ 34 KILOS PARA INTERPRETAR A JENNI

¿Por qué los productores no buscaron a la gordita desde que hicieron el casting? Luz subió 34 kilos de peso para el papel, que con todo respeto, yo nunca habría aceptado si hubiera estado en su lugar, ni aunque me hubieran pagado 34 millones de pesos, o sea a millón el kilo, porque habría pensado: ¿Por qué me hacen subir de peso a mí con mi divina figura y no buscan a otra?

PEDRO TORRES POR EL COVID-19 AHORRARÁ LO DE SU BODA

Pedro, no sabes lo que ganas ahora que perdiste la ocasión de casarte, así tendrás un guardadito para los siete años de vacas flacas que se nos vienen encima.

Torres se iba a casar a mediados de este año con su prometida la empresaria Saddy Abauza, después de cumplir dos años de novios y de haberle dado el anillo de compromiso cuando ella se vino a México a vivir con él, hace seis meses, dejando en Miami su gran empresa de bienes raíces, desafortunadamente, por lo pronto no habrá boda por el Covid-19 que no sólo afecta al exmarido de Lucía Méndez sino que afecta a todos los “padrecitos” de las iglesias que han dejado de recibir.

Pero si lo ve por el lado amable, al no hacer la súper boda va a poder hacerse de un ahorrito, y en vez de alimentar y darle bebida a tanto gorrón que llega siempre a todas las bodas, puede hacer su guardadito para llenar la despensa en los años venideros, lo cual no está de mas.