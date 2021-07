Fama | Maltratador de Fabiola Campomanes irá a prisión 

Antes, si te pegaba tu pareja lo llamaban "pelea de amor" y tu novio se adjudicaba derechos como espiarte borracho en una fiesta, esperarte escondido y golpearte. En esos casos, a ti era a la que sentaban en el banquillo de los acusados, con la sospecha de que "seguro ella algo hizo y se lo merece".

Pero ahora sí procede lo que hace dos años no prosperó, cuando Fabiola Campomanes denunció a su expareja, el actor Jonathan Islas, por maltratarla físicamente y por violencia familiar, física y psicológica. Supuestamente, purgará seis meses en la cárcel cuando menos, es decir, ¡el acosador es acusado!

Si los famosos exhiben su intimidad, lamentarán las consecuencias

La moda actual en la que muchos hombres quieren exhibir su miembro viril en redes como si fuera un gran artículo de lujo, es algo así como creer que sacan a pasear a "la joya de la corona" y ya sólo falta ver a quién se la dedican.

Si tú como hombre o mujer haces un video "privado" y no lo destruyes, la predicción es, y eso que no tengo bola de cristal, que alguien lo va a encontrar y lo va a subir a las redes.

Eso es exactamente lo que le pasó a Zague, que hasta el matrimonio le acabaron aunque él sigue pensando que le hicieron un complot en el que no tiene responsabilidad alguna porque él lo hizo en lo que llama su intimidad y su vida privada.

El problema de hacer esto es si además eres casado y lo haces con otra mujer que no es tu esposa, lo cual no es el caso del bello Gabriel Soto, porque tanto Geraldine Bazán, su exesposa, como la divina Irina Baeva, dijeron que lo que no fue en su año tampoco les hace daño.

Una cosa es segura, sólo aquellos que tienen algo que presumir se "videan" a sí mismos íntimamente y con esta moda ya ni hay que comprar las películas porno porque las celebridades las protagonizan gratuitamente. La única pregunta es: ¿Para quién va la dedicatoria?

El infortunio de una celebridad

Es mucha desgracia que una actriz de cine porno tenga que colgarse de los balcones haciendo actos sexuales para tener views y muchos seguidores en las redes de la plataforma Only fans y que si pierden la vida no tengan ahorrados ni siquiera dos quintos para un funeral digno. Esto es lo que precisamente le ocurrió a la estrella de cine para adultos Kristina Lisina, mejor conocida como Kris the Foxx, cuando se cayó el piso 22 del edificio residencial en San Petersburgo mientras estaba haciendo malabares sexuales en el balcón.

Por eso varios periodistas del mundo al enterarnos del caso le mandamos un dinerito a su novio Rustam, quien dijo que no tenía plata ni para enterrarla, pero al final ni las gracias nos dio y ya no supimos cómo fue el sepelio de su novia o en que usó nuestros ahorritos que le mandamos.