Fama | Mariana Ochoa de OV7: "Lo único que me pide mi novio Mauricio es que no me bese con nadie si es que me dedico a la actuación ahora que OV7 se termine"

MARIANA OCHOA DE OV7: “LO ÚNICO QUE ME PIDE MI NOVIO MAURICIO ES QUE NO ME BESE CON NADIE SI ES QUE ME DEDICO A LA ACTUACIÓN AHORA QUE OV 7 SE TERMINE”

¿Tienes planes de boda con el Ingeniero Mauricio Vaca? le pregunté a la hermosa Mariana Ochoa, quien con OV7 darán su último concierto en la Arena de la Ciudad de México el 14 de diciembre…

"Me insiste mucho y está comprometido conmigo y mis hijos: Salva y Vale de 8 y 7 años y yo con los de él que tienen 21 y 18, nos llevamos maravillosamente, a sus hijos los conocí chicos porque llevamos 5 años de novios, la que tiene miedo de casarse soy yo pero ya estamos planeando, no sé si firmar el papelito y la boda pero si vivir juntos en familia porque ahora cada uno vive en su casa, lo único que él me pide es que si ahora que se acabe OV7 me dedico a la actuación que yo no bese a nadie porque se muere de los celos”.

¿Por qué no quieres boda con Mauricio, te fué mal con el padre de tus hijos en tu matrimonio ?

"Mis hijos adoran a sus papá que siempre está presente y aunque esté en otra ciudad les habla diario, es muy responsable con ellos, paga sus escuelas, se los lleva de viaje con él pero como vive en Cancún no es fácil, tiene que gastar en venir y llevarlos aunque a mí no me da ni me quita ni yo no necesito que me de nada”.

HAY AMANTES COMO REBECCA LOOS, QUE NO SE RESIGNAN A HABER SIDO SOLAMENTE LA QUE LE CALMÓ LA CALENTURA Y UN “ACOSTÓN” PARA DAVID BECKHAM

Rebecca Loos no se resigna que para David Beckham ella sólo fue su traductora en el Real Madrid y un “acoston” y por eso sigue acusando al futbolista de haber sido su amante, ¿acaso no se da cuenta que ella solo andaba calmándole la calentura?

El disque “amorío” fue en el 2003 ¿para que lo platica y sigue botando corriente?

¿PARA QUÉ ANUNCIA QUE SE LO CUCHIPLANCHÓ SI ELLA NO REPRESENTA NADA PARA EL FUTBOLISTA? YA NO HAY DIGNIDAD.

Lo que le dolió y por lo que está despechada y hace tanto “pancho” es porque sabe que David, el futbolista más hermoso de la historia no iba a dejar a Victoria ni por ella ni por la modelo con la que dice que lo cachó en la cama y por eso quiere lastimarlo diciendo: “Yo me lo cuchiplanché” aunque sabe que ella no representa nada para él, sólamente le tocó un gallo muy ponedor y ella pensó que él quería completar su equipo de futbol con ella pero no fue así

Hay mujeres muy habladoras como Monica Lewinsky que habló de Clinton con rabia, celos, vomitando odio cuando lo que quieren es que el mundo y sobretodo, su mujer, Hilary se enteraran que anduvo con él, pero al igual que Beckham el ex Presidente ni se divorció ni tampoco se casó con ella ni se le acabó el mandato Presidencial, lo único que logró es que su vestido con semen quedará como una anécdota de risa que los hombres se contaban entre ellos como chiste.