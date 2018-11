Fama | Marisol González

Rafael y yo pensamos que para nosotros tener dos hijas es perfecto, pero si tenemos un tercero y es hombre se llamará Rafael: Marisol González.

Marisol González, estás feliz casada, ya cumpliste cuatro años de matrimonio con Rafael Márquez Lugo, exfutbolista y ahora analista deportivo en Fox Sports en el programa La última palabra.

Sí, estoy muy feliz. Mi prioridad es mi familia, mi matrimonio y mis hijas y todo ha salido como siempre lo soñé desde que me casé embarazada en mayo y mi bebita nació en octubre, todo ha sido perfecto y mi esposo sabe que lo más importante para mí es que estemos juntos.

¿Es cierto que Rafa quiere tener un hijo varón?

Somos felices con Marisol y Luciana pero si tenemos un tercero y fuera hombre se llamaría Rafael, porque el papá de Rafa también se llama Rafael para que siga la cadenita.

¿Tu primer embarazo fue delicado?

Sí, fue arriesgado porque a los dos meses tuve dos desprendimientos, me sentí un poquito mal, estuve dos semanas en cama con sangrados, muchos cólicos, me asusté muchísimo y fue por el susto tan fuerte que me lleve cuando robaron mi casa, la impresión fue muy grande, me puse muy mal y había estado trabajando mucho teniendo muchos cólicos.

Ya me habían dicho bájale al trabajo, baja el trabajo, baja el trabajo y después ya se suscitó eso, pero gracias a Dios no pasó a mayores, tuve que estar dos semanas en cama y después como nueva y tuvimos a nuestra nena y después a la segunda y mi marido y yo vivimos juntos esas etapas porque era nuestra ilusión. Lo amo mucho y la verdad me hace bien estar con él.

¿Has aminorado la carga de trabajo, verdad?

Le he bajado muchísimo al trabajo por lo mismo, para darle prioridad a mis hijas y a mi marido y vivir bien esta etapa, sigo trabajando, pero mucho más tranquila, no como lo hacía antes que estaba de arriba para abajo, porque si no, no voy a tener una calidad de vida como la que yo siempre soñé y porque quería darle pecho a mis dos hijas lo cual hice y fui la más feliz y no hubiera podido con la carga de trabajo que tuve siempre.

¿No dejaste de amamantar por miedo a que se te cayeran las bubis?

No, no, no. Yo creo que hay prioridades, cuando formas tu familia el físico pasa a otro término y no hay nada como disfrutar esta bendición que tenemos las mujeres al vivir esto, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces no me importa cualquier otra cosa más que lograr esta etapa como la soñé.

twitter: @shanikberman

facebook: Shanik Berman Fan Page

instagram: @shanikberman