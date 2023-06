Fama | Marjorie De Souza le pone reglas a Julián Gil

Julián Gil ha llorado durante 4 años al no ver a su hijo Matías que ya tiene 6 años y medio, Marjorie de Souza, quien dijo que está un poco abierta a que lo vea le pone condiciones: “Que si lo ve sea sin criticarla a ella y desde el amor”. Sigue poniendo reglas y condiciones y a lo mejor espera que si se lo deja ver al niño, él agradecido le bese los pies y olvide por arte de magia que lo tuvo de rodillas seis años suplicando que le dejara ver a su hijo.

Y lo digo porque el silencio es culpable, con el silencio de la prensa ponemos en peligro a personas al quitarles sus derechos.

Hay que respetar todas las opiniones, pero no por eso hay que estar de acuerdo con ellas, todo tiene siempre otro lado. Una decide con quien se acuesta y de quien se separa, pero esa no es la decisión de tus hijos y no se vale que tu dolor y toda tu rabia se lo cargues al niño, porque tu quieres que quemen en leña verde a tu ex pareja.

Las mujeres tenemos que ser muy imparciales, ver nuestra parte y nuestros intereses al igual que el de los niños pero no por eso quitarle al niño el derecho de tener un padre por nuestras frustraciones y nuestros miedos.

Tenemos el derecho de pelear y abanderar esa causas, pero aunque estés muy casada con una idea no podemos permitir que ese fanatismo nos nuble el cerebro, se vale escuchar otra opinión porque el que no oye consejos no llega a viejo y si nos defendemos con un garrote, nosotros mismos nos convertimos en el sinvergüenza al que acusamos.

Las mujeres y los hombres deberíamos pensar no sólo en nosotros, sino también en el niño que decidimos tener, porque al niño que le importa si los papás se odian o si ellos no dan manutención o si ellas se van a ligar, lo único que uno quiere cuando uno es un niño es que tus papás te quieran mucho, por eso, después cuando esos niños ya son grandes no se recuperan y siempre tienen secuelas de abandono y ni aunque les den castillos ni aunque les den años de terapias se les llena el hoyo que deja el abandono en sus corazones.

CHICHARITO ES UN HOLOGRAMA PARA SUS HIJOS

El “Chicharito” tuvo a sus dos hijos con amor, sin embargo hoy en día es un hologramas para ellos, ¡las relaciones ya se convirtieron en videollamadas, ¿con tanto dinero que tiene no los puede mandar traer de Australia hasta que los vea?

CAMILO BLANES DETERIORÓ DE FORMA ESCALOFRIANTE

Si el hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes es capaz de deteriorar de manera escalofriante sus dientes, seguramente sus órganos y huesos por dentro se están desmoronando a pedazos y están hechos una piltrafa. ¡Pecado, era tan sencillo y guapo!