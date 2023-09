Fama | Mayela Laguna defiende su capacidad de ser mamá

Conversé con la ex de Luis Enrique Guzmán Pinal sobre la situación actual respecto a la custodia de su hijo Apolo.

-Mayela, ¿dónde viven tu hijo y tú?

-Hace un año mi hijo y yo vivimos 15 días en el cuarto de servicio de la azotea en el que él me dejó vivir al separamos, pero no quise quedarme viviendo ahí porque era riesgoso para Apolo y él no me permitió vivir en el departamento arriba de la pizzería donde vivimos juntos, por lo que yo rento un lugar.

“Pero me siento muy tranquila aquí porque digo la verdad y cuento con un muy buen abogado y por eso precisamente estoy dando la cara porque yo digo la verdad, pero abiertamente lo digo, tengo muchas amenazas en mi contra y si algo me llega a pasar a mí o a mi hijo es culpa de esa familia.

-¿Para qué quiere Luis Enrique la custodia de tu hijo, al que negó y por otro lado, no quiere hacerse la prueba de ADN con el menor?

-Porque Luis Enrique siempre se contradice y antes de que negara públicamente a mi hijo, siempre lo respaldé en todo lo que decía, lo defendí como idiota, incluso me eché la culpa de muchas cosas con tal de que él no quedara mal ni con su familia ni con nadie, pero ya no lo haré.

-¿Quién miente en este caso?

-Yo lo que creo es que él quiere volverme loca para decirle al juez que estoy mal y que además tampoco tengo recursos económicos para mantener a nuestro hijo, porque la verdad es que no los tengo, quiere convencer a la autoridad que yo no tengo la capacidad para ser mamá y lo admito sin pena, es cierto que en el año 2014 padecí algo tipo border, es decir, una enfermedad mental por la que si estuve internada en un psiquiátrico durante 20 días, pero eso fue hace nueve años, hace ya tiempo que estoy medicada, controlada, relajada y ahorita estoy en paz porque sé que digo la verdad.

-¿Si no tienes recursos económicos, por qué no seguiste trabajando en la pizzería?

-Porque tengo dignidad y cuando Luis Enrique mandó el comunicado diciendo esa falsedad, que mi hijo no es suyo, no quise seguir en su local, aun cuando trabajar ahí era mi única fuente de ingresos y encima cerró todas mis redes, no puedo entrar a mi Instagram, escribo mi contraseña y no puedo entrar, Facebook es la única red que tengo, las demás me las cerraron.

-¿Crees que Alejandra Guzmán extraña a su sobrino?

-Yo nunca vi tan feliz a Alejandra Guzmán y a su familia como desde que nació mi hijo. Igual ocurrió con mi familia, ya que mi papá murió cuatro días antes que falleciera mi mamá, se amaban tanto que se fueron juntos y nuestro hijo fue la felicidad para ambas familias.

Así concluyó Mayela, quien vive con su hijo padeciendo carencias a pesar de que su familia política tiene dinero.