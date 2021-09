Fama | Mercurio retógrado atacó a los famosos

En estos días, el que no cae resbala. Mercurio retrógrado afectó a algunos famosos como Laura Bozzo, Inés Gómez Mont, Héctor Parra y hasta a Miguelito Alemán Magnani que nació en cuna de seda. Total, que es un resbaladero, pues las autoridades tienen en la mira a estos famosos por cargos de supuesta violación, soborno, hurto, o falta de pago de impuestos.

Sin camisa y sin corbata

Fabiola Campomanes conoció a Rafael, su novio español, en Only fans. Su relación es al revés de la nuestra, nosotras decimos: “Mi marido se pone corbata y camisa porque ya se va a trabajar”, pero el novio de Fabiola va sin camisa y sin corbata, ¡esa es la diferencia!

Un punto a su favor es que en esa casa se ahorra más dinero en vestuario masculino, por lo que queda más presupuesto para la ropa de ella.

La reconciliación llegará

Más vale tarde que nunca. Alejandra Guzmán dice que Silvia Pinal es la mejor madre del mundo y si la rockera ya le hace hasta poemas y le encuentra todas las virtudes que no le encontraba antes a la Diva. Los hijos encuentran el camino de regreso al corazon de quien les dio la vida.

¡Un aplauso para Alejandra y qué bueno que le reconoce finalmente todos los méritos a su mamá! Así también, algún día Frida Sofía le va a venir a cantar sus bondades.

Provoca la envidia de las mujeres

-Serrath, ¿por qué entre tus millones de seguidores en Instagram te tiran tanto odio?

-Me odian por guapa, por sincera, por que no tengo pelos en la lengua y porque subo fotos mías sexys en la playa en mis redes sociales. Muchas mujeres me dicen 'estás muy desnuda, ¡tápate!'. Yo en la playa tengo derecho a exhibirme, para eso hago ejercicio e invierto en mi imagen y me amo.

-¿Te cuidas para no tener hijos?

-Precisamente terminé con mi novio, con Fernando Corona porque él quiere una familia y yo aún no.

-¿Y tus papás que opinan que salgas a dieta de ropa en tus fotos?

-Mis papás me apoyan.