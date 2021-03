Fama | Mi marido Jaime es muy respetuoso de mi espacio: Heidi Balvanera

Heidi, eres la esposa de Jaime Camil, sé que tu no eres celosa pero, ¿él es celoso contigo?

Es celoso pero nunca me dice: ‘no te pongas esa falda’, al contrario, me aconseja, me dice: ‘Se te ve increíble esa falda, cerciórate que no se transparente o que no se te suba’, es muy respetuoso de mi espacio.

¿Duermen en la misma cama tú y Jaime?

Nosotros dormimos juntos pero en nuestra casa en Los Ángeles tenemos espacios separados dentro del mismo baño, cada quien tiene su lavabo y a mí se me hace maravilloso.

¿Ustedes se dan sus escapadas, como va la química después de tantos años juntos?

La verdad, con la pandemia y dos hijos de nueve y seis años cuesta trabajo, acabamos ¡molidos! A las diez de la noche decimos ‘ya apágale a la televisión y vamos a dormir’

¿Cómo lograste tener una relación marital normal con Jaime?

Debes cuidar tu relación de pareja no importa bajo qué circunstancias estés, y Jaime es muy cariñoso, a veces se queja que soy un poco más fría que él porque le gusta mucho que lo apapachen y mi hija salió igual a su papi, le pude haber puesto como nombre “Jaima” de verdad es idéntica a su padre y me hubiera ahorrado el segundo nombre de mi hijo.

¿Qué tal se porta tu hija Elena?

Está perdidamente enamorada de su papá y tiene sus indicios de súper estrella, es una diva por dentro, no sé si será actriz pero le gustan los escenarios, lo trae en la sangre.

Concluyó Heidi Balvanera, quien hace cuatro años escribió un libro titulado Crónicas de una mamá novata y en la portada sale su perrito chihuahua que Jaime le regaló hace 12 años a quien Heidi describe así: “Es mi primogénita, se llama Mila y la amo.”

Jorge Aravena, de este mundo nadie nos ha corrido

Jorge Aravena pasa por una grave depresión por la falta de trabajo, Jorge, piensa que esta situación es mundial, que a todos nos levantaron la canasta pero que si no hay chamba para actuar, de este mundo no nos han corrido a nadie y si la vida continúa siempre podemos encontrar trabajo hasta para lavar pisos en casas ajenas, que en tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera y que si somos capaces de sobrepasar la pandemia, es que aprendimos una lección de vida: que siempre hay retos y si los enfrentamos y superamos, ¡lo que no nos mata, nos fortalece!