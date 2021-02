Carmen Salinas, ¿Te afectó la separación de tus padres cuando eraasniña?

“Cuando mi mamá vivía con mi padre no le faltaba nada, eran pudientes, pero mi papá qepd era un guapo con corazón de condominio y tengo 20 medios hermanos, me buscaron y como mi mamá nunca me habló mal de mi papá, yo los adoro a todos, he pagado sepelios de hijos de una media hermana y le digo “Mamá Toña” a la última mujer que tuvo mi papá, Antonia Saed de Salinas, la adoro y es muy bondadosa conmigo, no siempre hay que culpar a la mujer por los deslices del marido, el amor acaba.”

¿Te dolió divorciarte de Pedro Placencia?

“No, me libere de muchos ronquidos y dejamos de congeniar pero jamás le hablé mal de él a mis hijos.”

Todos te amamos, pero hay quien te ataca, que haces en ese caso?

“No, no soy amiga de todo el mundo ni soy monedita de oro pero si alguno me tira no lo oigo y los elimino de mis redes pues no hay que aguantar que te ataquen.” Dijo mi adorada Carmen Salinas

NICOLÁS, HIJO DE LUDWIKA PALETA VA A CANTAR POR SUPUESTO Y LO DE MENOS VA A SER SI VENDE O NO VENDE DISCOS, ÉL SE SACÓ LA LOTERÍA CON ESE DIVINO PADRASTRO Y ADEMÁS ES TALENTOSO, SI CANTA Y ES

GUAPÍSIMO, QUE MÁS PUEDE PEDIR ALGUIEN PARA PISAR UN ESCENARIO

Nicolás el hermoso hijo de Ludwika Paleta sacará mensualmente su sencillo cantando, el apuesto joven puede dedicarse a jugar parchís o “pipis y gañas” o puede si así lo desea ir a pasear a los espacios siderales con ese padrastro, el guapo Emiliano Salinas Occeli incluso puede cantar el resto de su vida, venda o no los discos, lo de vender es pecata minuta porque él sí se sacó la lotería con su padrastro, antes de Emiliano, la divina Ludwika vivía muy bien y muy dignamente pero no ganaba la fortuna de un expresidente de México, incluso había un dicho que el pueblo decía del papá de Emiliano: “Carlos Salinas de Gortari no vendió México, ¡él lo compró en barata por dos pesos!” Al menos la leyenda es que en su “cochinito” y añádele que Nicolás Haza es divino de carácter, es sencillo, es bilingüe, canta hermoso, es dulce, talentoso y guapísimo, ¿qué más puede pedir un cantante? ¡Nada pues ya lo tiene todo!

PATY NAVIDAD YA NO REZONGUES PORQUE TE CERRARON TUS CUENTAS EN REDES SOCIALES, SI TWITTER SE LA CERRÓ A TRUMP CON 88 MILLONES DE SEGUIDORES, TU PARA ELLOS ERES SÓLO UN BIZCOCHITO EN MEDIO DE LA PANADERÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO

Paty NAVIDAD sigue desconsolada que le cerraron sus cuentas en redes sociales solo porque no se quiere poner la vacuna contra el coronavirus y ser antipandemia, pero Paty si le quitaron a Donald Trump su cuenta de twitter y tenía 88 millones de seguidores, ¡que no te la quiten a ti que para ellos eres sólo un bizcochito en medio de toda una panadería!