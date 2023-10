Fama | Miguel Bosé y sus excesos detrás del éxito

Miguel Bosé se veía como torero, pero en vez de arriesgar la vida en las plazas como su padre Luis Miguel Dominguín quería ver hasta dónde le daba la vida y el cuerpo, aquí si queda la frase de la canción: La vida no vale nada.

En su serie documental “Renacido”, el cantante español cuenta: “De drogas lo he probado todo, absolutamente, menos la heroína, yo consumía dos gramos de cocaína cada día. Fui adicto durante dos décadas, en las décadas de más éxito de mi vida en el mundo musical y en el sexo, ni te quiero contar; de todos los colores, de todos los tipos y de todas las formas, probé todo, desde lo más puro hasta lo más infame. Además yo vivía el “draculazo” no veía la luz del día; me acostaba de día y me levantaba de noche, estoy vivo de milagro para contarlo, porque un día que iba con Rebecca de Alba en el carro a un entierro, me quedé dormido y casi muero, se me rompieron varias vértebras y ahí volví a nacer.”

Los artistas primero buscan la fama con desesperación y cuando finalmente la alcanzan, se arrastran en el fango y viven el infierno más horrible. Lo que cuenta Miguel lo vemos en todos los famosos. Venden su alma al diablo pensando que los dones que la vida les regaló son suyos para siempre, se endiosan y se pierden… no hay que ir tan lejos; incluso dicen que Agustín Lara consumía heroína.

CHECO Y LAS ASPIRACIONES POLÍITICAS DE SU PAPÁ

Antonio Pérez Garibay, papá del Checo se registró en Morena para ser gobernador de Jalisco, el corredor ya no debe sufrir ni acongojarse por los rumores que dicen que al final de la temporada lo echarán fuera de su trabajo, si su papá llega a gobernar va a poder comprarse para él solito hasta al “Red Bull”.

“Checo” mejor ven a apoyar a tu papá en su campaña, tú estás reconocido a nivel mundial y serías un factor clave para su victoria.

COACH MENTAL… ¿YA APODAN ASÍ A LOS PSICÓLOGOS?

Red Bull no se tienta el corazón y varios corredores anunciaron que van a despedir a “Checo” Pérez al final de la temporada, esos rumores lo tienen preocupado por lo que el corredor dijo: “Lo pasó mal en el trabajo por eso contraté un coach mental”.

¿A los psicólogos ya les dicen “coach mental”? Mejor que se busque un buen psicólogo que lo saque del apuro y del bache en un dos por tres, esos “coaches” aunque digan que vienen de la estratosfera igual y te toman el pelo.

CHUMEL LE DIJO A MAYER: “SI NO GANASTE LA CASA DE LOS FAMOSOS, MENOS LA CDMX”

Ahora que se destapó Sergio Mayer para gobernar la Cdmx y que Chumel Torres le dijo: “Si no ganaste ‘La casa de los famosos’ menos vas a ganar la CDMX“ hay quienes dicen que si Wendy compite contra Omar García Harfuch ella a lo mejor le gana porque ¡a Wendy le festejan todo!