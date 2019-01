Fama | Moi Arizmendi y Oswaldo de León

Moi Arizmendi quien sale en la serie El Chapo dice: “Nunca en mi vida le he dado una cachetada a una mujer, por eso gozo hacerlo en la ficción es muy terapéutico"

A ti te toca el papel de mujeriego, del violento en todas las películas y las telenovelas, ¿lo eres?

En mi vida le he dado una cachetada a una mujer, en lo absoluto, por eso es muy gozoso hacerlo en la ficción, es bastante terapéutico, pero hay que ser absolutamente sincero, ganas a veces no faltan. En cuanto a ser mujeriego, si he sido más o menos en alguna etapa de mi vida, pues me gustan mucho las mujeres, pero nunca he sido de andar con cinco mujeres a la vez, ya no podemos, porque ya no nos alcanza y hoy la mujer está mucho más empoderada, entonces tampoco se dejan, pero también te encuentras chicas que están saliendo con cinco hombres a la vez y que están muy contentas y gozosas.

Y ¿se siente feíto que te pongan los cuernos?

Sí, se siente feíto porque a uno lo batean exactamente igual que uno batea. Ahorita tengo 44 años y por fortuna más chamba en cine, teatro y televisión y el tiempo se hace menos, es decir, mis mejores reventones de la vida ahora son los cocteles de martes y viernes de las presentaciones de trabajo, por ahí de pronto sale un liguecito, pero los viernes, sábados y domingos hago teatro o salgo a grabar. Los que nos dedicamos a esto, tenemos una vida bien loquita, yo estuve saliendo con una chava de oficina, digamos que trabaja de lunes a viernes y sí estaba muy complicado, no entendió lo que tenemos que hacer nosotros, entonces al final no se dio la relación porque ella me decía: "Lo que yo quiero es un novio normal”.

¿Por qué tronaste en tu relación con la madre de tu hijo con la que duraste doce años?

Yo también pensé que era para siempre, pero tomamos caminos diferentes y el amor se marchitó, lo hablamos y nos separamos de común acuerdo, somos muy buenos amigos y padres, sólo que buscamos cosas distintas en la vida, concluyó el simpático Moisés Arizmendi.

OSWALDO DE LEÓN PUDO VER A SU HIJO DESPUÉS DE TRES AÑOS

Muchas mujeres cuando nos separamos no compartimos a los hijos porque los tuvimos en nuestra panza, somos como la abeja reina, convertimos a los hombres en zánganos. “Ya serviste para portar los genes ya ni eres requerido ni eres indispensable”. Si haces buen dinero y se lo das a mi hijo, sí tienes derecho al cariño, si no ni te acerques.

Eso le pasó a Osvaldo de León, que acaba de ver a su hijo Teo después de tres años que la extraordinaria actriz Cecilia Suárez no dejó que lo viera lo cual de alguna manera es quitarle al niño su derecho al amor y a la protección del padre.

