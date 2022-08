Fama | Natalia Subtil: Sergio Meyer y Bárbara Mori son abuelos cumplidores, enfócate en eso

Natalia Subtil: Enfócate en que Sergio Meyer y Bárbara Mori son abuelos cumplidores y no en que Sergio Mayer Mori tiene amnesia y se le olvida llamar a su nena

¡De lo perdido lo que aparezca! Tanto Bárbara Mori como Sergio Mayer asumieron muy bien su papel de abuelos con Mila, según admite la mamá de la hija de Sergio Mayer Mori, Natalia Subtil. Ella quiere un padre dedicado a su hija el cual no tiene y no lo va a tener y ni modo que los abuelos le pongan una pistola para obligarlo a ver a Mila, mejor que se enfoque en enseñarle a la nena que sí tiene madre y abuelos muy cumplidores, de ahí en fuera, el amor de un padre a su hija no se consigue rogando ni con quejas.

La niña, según dice su mami, les preguntó a los papás de Sergio porque su papi no la llamaba y ellos le contestaron. “En España no hay internet”. Supongo contestaron eso por no decirle que en España da amnesia y se te olvida usar los celulares y ni modo de obligarlo a que le hable a la fuerza.

Opinan psiquiatras: El desbordamiento de Pablo Montero amerita camisa de fuerza

El desbordamiento de Pablo Montero con la reportera amerita camisa de fuerza. Como pueden ser divinos, sencillos y humildes, los artistas también pueden convertirse en personas que no soportan nada, que no los puedes ni mirar porque afloran todas sus ansiedades y se desquician encerrando a reporteras y rompiendo sus equipos.

Todos trabajamos y tenemos presiones pero si sentirte presionado es el pretexto para que no haya límites, eso ya no es un comportamiento normal.

Pablo le va a pagar a la periodista su equipo destruido, pero el dinero no arregla todo y desafortunadamente, Pablo no es el único que se exhibe así, ¡ya son la mayoría!





¿Era mucha la necesidad económica o le pagaban demasiado bien a la chica que acusa de maltrato a Platanito?

Gaby Tamez acusa a Platanito de maltratarla durante los cuatro años que trabajó para él… Aquí la pregunta es: ¿Por qué alguien aguanta cuatro años de maltrato?

¿Es mucha la necesidad o acaso le estaban pagando muy bien?

La chica en cuestión dice que el Platanito hacía comentarios groseros y soeces pero él no la contrató para que ella actuara de su juez moral ni para que juzgue sus chistes, la contrató para trabajar y seguir indicaciones.

Es difícil creerle a esta chica, porque cuando entras a trabajar con una persona como la que ella describe, duras dos días en el trabajo: uno, el día que entras y dos, el día que confirmas que es imposible trabajar con esa persona y renuncias. ¿Cómo le hizo ella para aguantar cuatro años si no eres una mujer masoquista?