Fama | Niurka Marcos aprendió que a la que es de azúcar se la comen a cucharadas

Niurka Marcos con 3 hijos de 3 distintos padres se volvió atrevida, aprendió rápido que la que es de azúcar se la comen a cucharadas y antes de que la deshagan prefiere comerse a su novio jovencito, a su “sugar bombón” a puro lenguetazo que para el volcán que se llama Niurka, apenas le sirve un chavito 22 años menor que ella porque si le pones un novio de su edad, ¡no le alcanza ni para el arranque!

No le importa el qué dirán porque cuando no tiene nada que ocultar ni teme que la descubran pues no se esconde de nadie y todo lo muestra incluyendo al jovencito al que se está disfrutando y a cae bien por auténtica.

Le pregunté a su hija Romina, ¿por qué tu mami cambió tanto, antes era hasta tímida?

Y me contestó: “Si eres como les gusta a los hombres: “calladita te ves más bonita”, te comen viva, mi mamá tuvo que volverse así para sobrevivir y mientras más años cumplo yo, mas entiendo a mi mamá” dijo Romina de 26 años.





LYN MAY LE DIO UN SOPLAMOCOS CON GUANTE BLANCO A NIURKA

Lyn May es mi ídolo, ¡ella puede hacer lo que quiera y sigue siendo el cuerpo del deseo!

Dijo que saldrá vestida en “only fans” donde todas se quitan la ropa porque su mami cree que a su hija la rodea un halo de santidad.

Lo triste es que Niurka descalificó a Lyn May a pesar de que Lyn nunca ofende a nadie ni nunca ha sido grosera con nadie.

Niurka dijo que Lyn es horrible y que la gente se ríe de ella, pero hay un dicho muy verdadero: -Como te ves, me vi y como me ves, te verás-.

Lyn en vez de amarrar navajas para defenderse, le dio un soplamocos con guante blanco al responder: “Yo conozco a Madonna, a Niurka no la conozco”.

.

¿LA PREGUNTA NO ES PORQUE EL PAPÁ DE GOMITA GOLPEÓ SU ESPOSA Y A SU HIJA SI NO, PORQUE NO ESTÁ ESE MONSTRUO EN LA CÁRCEL?





Tiene razón “Gomita” al preguntar: ¿Cómo es que a estas alturas el monstruo de su papá aún no está en la cárcel después de golpear constantemente a su mamá y a ella?

Gomita usa a tus millones de seguidores para que tu papá reciba un castigo porque no hay razón para que un hombre te mal mate de esa manera, la próxima vez, tu vida está en peligro y eso no tiene perdón, hay quienes explican que el señor les pegó porque tiene una amante que es hermana de la novia de su hijo, ¿YYYYY? ¡ojalá y lo refunda ya!





CAMILO BLANES, HIJO DE CAMILO SESTO ESTÁ PERDIDO Y NO PORQUE SE PIERDA DE BORRACHO SINO PORQUE DESDE NIÑO ESTUVO PERDIDO EN SU VIDA

Camilo Blanes, único hijo de Camilo Sesto está perdido, no porque se pierda de borracho, sino porque desde niño estaba perdido en su vida pues no es fácil que te eduque solo un papá gay que no te deja ver a tu madre, que te deja solo en sus giras y que de un día al otro heredes un dineral sin brújula, que es más peligroso que tirarse del bungy sin nadie que te sujete.