Fama | No le darán nunca más un estelar a Eleazar Gómez

A Eleazar le sobró la gloria pero pateó el pesebre e hizo chuza porque tiró todo lo que tenía. Simplemente estar en la cárcel es horrible, aunque sus hermanos dicen que le van a pagar protección, no hay jaula de oro y cuando hoy en día las acusaciones son por agredir a mujeres, que se olvide que saliendo le den el estelar aunque salga libre mañana mismo.

El caso de Eleazar no impide que a las mujeres las dejen de maltratar, pero sí es una leccioncita para los hombres que empiezan insultando y luego se les pasa la mano hasta que llegan a ser el titular de las primeras planas. La violencia empieza con la prepotencia y las groserías, acuérdense de lo que está viviendo Eleazar, un infierno.

Su mamá dice que es muy trabajador y muy buen muchacho... que le pregunte a la chica a la que casi le come la cara a ver si es tan bueno, porque él no fue a morder a la mamá. Él lo tenía todo y él solito lo perdió, no tiene a quien culpar.

Los socios mexicanos de keith raniere

Keith Raniere, líder de NXIVM, obligó a mujeres a ser sus esclavas sexuales y las marcó con fuego, delitos por los que los gringos le dieron 120 años de prisión aunque la mayoría de las violaciones las cometió en México pero aquí nunca le hicieron nada porque lo protegían sus “sucios”, perdón, sus socios mexicanos.

José José ya no quiso seguir cantando: Anel Noreña

Anel, ¿qué dijo la doctora cuando José José perdió totalmente su voz?

Su foniatra de toda la vida le dijo: José no tienes nada, tus cuerdas están bien, tú has decidido no cantar más, no puedes cantar porque no quieres.

¿Qué se hizo Marisol?, está muy delgada cuando casi acaba de parir

Marisol se cuida mucho, es una estupenda ama de casa y todas las recetas que nos damos siempre, todo nuestro hablar y nuestra convivencia es una arte. Cuando tú estás bien interiormente, lo reflejas, porque mi hija no se hace ni tratamientos ni cirugías, simplemente está tan feliz de ser una gran mamá y de ser una esposa divertida y creativa que es un ejemplo para aquellas mujeres a las que su creatividad sólo les alcanza para encuerarse.

MAMÁ DE marido de Ninel HACE DECLARACIONES SOBE SU HIJO

¡El marido de Ninel sí tiene madre! Ya salió la mamá de Larry Ramos a aclarar que su hijo hacía campañas para quitarle el hambre a las personas, pero las acusaciones en contra de él dicen que Larry no les quitaba el hambre ¡les quitaba el sueño cuando les quitaba su dinero! A las mamás nos falla la vista cuando vemos a nuestros hijos porque así sean diablillos se nos aparecen como santos, con todo y aureola.