Fama | No me gustaría que mi hija fuera actriz: Brandon Peniche

Por Shanik Berman





BRANDON PENICHE: “NO CREO QUE ME GUSTARÍA QUE MI HIJA FUERA ACTRIZ PORQUE LOS ACTORES CONSTANTEMENTE ESTÁN A PRUEBA Y CONSTANTEMENTE TE HIEREN”

Brandon Peniche, conductor en “Venga la Alegría” en TV Azteca

¿Kristal, tu mujer, se lleva con tu familia?

“Se lleva increíble con mis papás, nos hemos ido juntos en navidad de crucero.”

¿Ves seguido a tus papás?

“Sí, como con mi mamá y mi papá cuando lo veo cocina delicioso, la paella le sale espectacular y sí, una vez a la semana los veo a fuerzas”.

¿A tu hermana?

“A ella la veo un poquito menos y amo a su bebé Luca que es increíble y me llevo muy bien con mi cuñado también".

¿Qué opinas del movimiento de acoso sexual del que tanto se habla en la actualidad, a ti te acosaron en algún momento?

“Fíjate que no, tuve la fortuna que siempre me han respetado, y yo también siempre me he dado a respetar y jamás he tenido nada, es un tema muy delicado”.

¿Tú que conoces bien el medio artístico, te gustaría que tu hija fuera actriz?

“A mí no me gustaría, es una carrera bien difícil, más que el medio, la carrera es súper complicada, constantemente te hieren y tienes que estar bien plantado para no tambalearte, los actores están todo el tiempo a prueba y tal vez por eso no me encantaría que mis hijos lo vivan”.

¿Sigues componiendo?

“Fíjate que ya no tanto, la musa de repente se va y regresa, sigo tocando el piano pero ya no estoy componiendo”.concluyó Brandon Peniche

THALIA HA TRIUNFADO COMO ACTRIZ, MADRE, CANTANTE Y COMO ESPOSA, AMANSÓ Y AMENSÓ A TOMMY MOTOLA LO CUAL NO FUE FÁCIL PERO LO TIENE BIEN ADIESTRADO

Hay que decir que uno de los matrimonios más sólidos del medio artístico es el de Thalia que ha triunfado en su vida personal, como esposa, como madre y ni que decir, su carrera sigue increíblemente hacia arriba y la ha sabido manejar como nadie y sin escándalos y siendo que vive con una opulencia impresionante ni actua como nueva rica ni es presumid. Mis respetos para la menor de las hermanas Sodi que se la ha rifado y lleva toda su vida triunfando y eso que dice Mariah Carey que pescarse a Tommy no era cosa fácil por su carácter fuerte e inestable pero la ex Timbiriche se aventó ese trompo a la uña y amansó y “amensó” y adiestró a su marido.

HAY QUE HACERLE UN MONUMENTO AL NOVIO DE AÍDA PIERCE, O CUANDO MENOS QUE NOS DIGA: ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN ESE TIPO DE HOMBRES?

Tantos hombres dicen que van por cigarros y abandonan esposa e hijos y aparece Victor Mejía de 63 años y le propone a la actriz Aída Pierce que si se casa con él por el civil le deja su pensión cuando se jubile. Sorprende que en plena era del “no compromiso” él quiera proteger a su pareja, él es la excepción de la regla en el amor actual.