Fama | No me interesa ponerle casa a un hombre, dice la cantante Dulce

“NO ME INTERESA PONERLE CASA A UN HOMBRE, SOY UNA MUJER CON UN CUBO DE HIELO EN LA CABEZA, QUIERO UN MARIDO, NO PUEDO PERMITIR QUE DIGAN AHÍ VIENE DULCE LA CANTANTE CON SU AMANTE”

Dulce, la cantante ¿Si llega el hombre adecuado a tu vida lo metes en tu casa?

“Si es el adecuado, es porque él me va a poner la casa a mí, porque a mi no me interesa ponerle casa a ningún hombre, para mi es imprescindible si me enamoro que mi pareja tenga por lo menos las mismas posibilidades económicas que yo que puedo vivir bien, viajar a donde yo quiero y darme mis gustos. “

“Yo no necesito a un hombre para que me dé una buena vida para nada porque yo siempre me he responsabilizado de mi misma pero creo que es entendible que tampoco estoy para mantener a alguien a estas alturas de mi vida, además que hay que preguntar una incógnita: ¿Dónde liga uno en Pandemia?”

“Yo si quiero un señor y aquí está la silla vacía a mi lado lo cual no significa que yo pienso tener a un monigote ahí porque entonces si de repente me llega el bueno no tendré yo dónde sentarlo.”

¿Crees en el matrimonio o crees que si es posible en el siglo 21 tener novios con derecho?

"Novios con derechos, ¡qué horror! y no lo digo porque yo sea una santurrona pero no voy a exponer mi salud por una calentura, soy una mujer que tiene un cubo de hielo en la cabeza y me gustaría casarme y que me firmen el papel no porque yo necesite o quiera que un señor me dé su apellido porque nunca he usado apellido ni jamás lo haré, sino por el respaldo que significa para cualquier mujer tener un esposo y es que nunca será lo mismo que digan: -Acaba de llegar la señora con su querido o su amante o su “free” , su amigo con derechos- a que digan: -Llegó la señora con su esposo.- Es una cuestión de respeto porque a mi edad no puedo ni quiero llegar a un lugar en donde digan, -llegó la señora Dulce con su amante- y mucho menos saldré con un hombre 20 años menor que yo, te puedo decir desde el fondo de mi corazón que a un chamaco de 20 años no lo quiero ni como hijo pues ya tengo a mi hija aa la que amo y como amante menos pero tampoco como esposo, yo lo que quiero es un señor de edad madura que busque lo mismo que quiero yo: estabilidad, armonía, compartir nuestras alegrías y ratos libres y hacernos viejitos juntos”.

¿Se pondría celosa tu hija Romina?

“No, ella tampoco quiere que yo esté sola”.

¿Te divorciaste del papá de Romina hace 25 años, nunca volviste a casarte, no te gustaría volver con tu exmarido?

“Con él no me gustaría volver a juntarme me gusta más juntarme con su mujer con la que me llevo divino, es una señora excepcional, le digo: -Si no estuvieras enamorada del papá de mi hija, te pagaría para que lo quisieras porque lo quiero mucho y quiero verlo feliz”. concluyó la divina cantante Dulce.