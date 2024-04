Fama / Novia de Nicandro Díaz en pleito con los hijos del productor

La novia del productor Nicandro Díaz demandó a los hijos de Nicandro por supuestas amenazas de muerte y porque antes ellos la mandaron investigar.

Por otra parte ella contó que Jorge Vidente la comunicó con el alma de Nicandro, quien dijo estar molesto con sus hijos. No sé qué tanto se comuniquen los videntes con las almas, pero es increíble que se pueda combinar esta vida material con la astral, aunque no me imagino a sus abogados litigando y notificando en el cielo. ¿Quien recibe allá arriba las notificaciones si no se ve ni puerta ni timbre? ¿Y los abogados llegan ahí en naves espaciales para avisarle que ella ya demandó a sus hijos?

No creo que a Nicandro le dé gusto que demanden a sus hijos, que finalmente son sus herederos legítimos y son los que realmente sufrieron la tragedia de perder a su sangre, a su padre y encima ahora tienen que enfrentarse a que los demanden.

La novia de Nic les puso una orden de restricción, no sé si porque no quiera que le busquen entre sus cosas a ver si tiene algo de su padre o porque realmente ellos quisieran decirle algo, pero con el debido respeto, ella ni es la mamá ni es la esposa, es cierto que ella perdió a su novio amado, pero ellos se quedaron huérfanos y los hijos de Nicandro aún son muy jóvenes, tienen 23 años Nicandro, Victoria 20 y Sebastian 17.

Debe ser horrible que ella que como novia vivía feliz y como en caballo de hacienda, con lujos y viajes que supuestamente dicen que le proporcionaba el productor, de pronto verlo morir en tan terribles circunstancias y frente a ella y además de vivir con su duelo, se vea envuelta en chismes, cuando nunca antes le había ocurrido y además perdió no sólo al novio, sino su supuesta situación estable económica. No es fácil para nadie, pero lo que sí es cierto es que como dicen los hijos, Nicandro ya estaba divorciado por lo que de haber querido pudo haberse casado con su novia y cambiar su testamento, pero no lo hizo y al parecer nadie se lo impedía.

LOS HIJOS DEL “CHICHARITO” SE ENAMORARON DE LAS “CHIVAS”

El futbolista Javier “Chicharito” Hernández trajo a sus dos hijos, Noah de 5 años y Nala de 4 desde Londres donde residen a conocer al equipo mexicano “Chivas” de Guadalajara. Pero su ex esposa, la australiana Sara Kohan con quien se casó en 2019 y se divorciaron en el 2021 no contemplaba que sus hijos se volvieron “Chivitas” porque lo llevan en la sangre, se enamoraron del equipo, se pegaron como calcomanías a su papá y a su gran familia mexicana y a México, un país increíble y quieren quedarse a vivir aquí con abuelos, primos, tíos y su papá que aquí es un ídolo supremo además de que el “Chicharito” es muy lindo.