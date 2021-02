Fama | Palau: Papelito habla, si Miguel Bosé no quiso reconocer a tus hijos, ahora ya es tarde 

Por Shanik Berman





El drama entre Miguel Bosé y Nacho Palau, su pareja sentimental durante más de dos décadas apenas empieza.

Se rumora que Nacho Palau busca en España quién le compre los derechos de la serie que hable del amor entre él y Miguel Bosé pues aunque Palau dirige una empresa de embutidos, dicen que no gana lo que le daba Bosé, ¡y como dicen en los pueblos, a lo bueno se acostumbra uno y más si es gratis!

Dicen que lo que más le dolió a Miguel Bosé es que Palau filtró sin su autorización su relación amorosa, pues él nunca quiso que su amor fuera del dominio público, incluso se rumora que por esa invasión a su vida privada fue que el hijo de Luis Miguel Dominguín perdió la voz.

Lo que Nacho Palau no entiende es que si Miguel Bosé no quiso reconocer legalmente a los hijos de sangre del escultor cuando nacieron, que hubiera sido lo lógico, puesto que eran pareja, ahora aun si el escultor está desesperado, papelito habla y sin acta de nacimiento y sin poder probar que Miguel Bosé tiene el mismo ADN que sus gemelos, ¡está claro no hay nada que pelear!

Después de la separación es como cuando hay un choque, cada quien se va con su golpe y cada quien paga los gastos de sus hijos.

La mamá de Nacho entró al quite en nombre de su hijo, fue a la televisión española y lloró, pidió, suplicó porque no puede pagar la hipoteca de su casa, y aseguró que Bosé no paga ni los seguros médicos de los hijos de sangre de Palau. Y aun después de eso, el escultor no le ha podido sacar nada aunque dicen que como hablan de uno de los españoles más famosos en el mundo, de Miguel Bosé, podría ser que esa entrevista haya sido vendida para de ahí conseguir dinero.

Eso no lo sabemos, pero a juzgar por la demanda de Palau, pidiendo que Bosé reconozca a sus hijos como propios, es porque se mal acostumbró a tener una vida regalada, a estar becado por el cantante y ahora que le levantaron la canasta, hasta la mamá va a la tele a lamentarse.

Aquí en México nos preguntamos, si el escultor es 16 años más joven que Bosé ¿por qué no trabaja en algo que le reditúe más dinero?

Como sea, ya hizo mucho Miguel Bosé al haberle resuelto la vida durante más de 20 años y mantenerle a los hijos que ni en papel ni en sangre son suyos, pero si ya no vive con él, se acaba la relación y la obligación y debería de portarse con un poco más de dignidad, porque si durante tantas décadas Miguel Bosé no quiso hacer pública su homosexualidad, ¿con qué derecho lo que el cantante ocultó, Palau lo gritó a los cuatro vientos?

Por lo pronto, después de traicionarlo, a Miguel ya no le van a sacar un cinco, por el contrario, debe estar muy enojado y a ver si no le mete una contrademanda por daño moral a su ex compañero.