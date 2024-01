Fama | Papás de Clara Chía quieren cancelar la boda

Clara, Chía y Piqué cancelan la boda según el paparazzi Jordi Martin. La razón es que Luis Chía y Marga Martí no “tragan” a Piqué, no lo quieren ni ver y no puede asomar la nariz en casa de la joven, no lo aceptan ni con fórceps porque andaba con su nena mientras seguía casado con Shakira y lo que también les saca ronchas a los papás es que Piqué es 12 años mayor que su novia.

Los padres de Clara Chía sienten que su hija se merece algo mejor que al ex de Shakira que se les hace “de medio pelo” y quieren uno de pelo completo para su nena, cada quien sus aspiraciones, los padres pensamos que siempre se puede aspirar a más, ¡ojalá se les cumpla!

Todo esto ocurre mientras Piqué regresa al futbol como entrenador, porque extraña las canchas y la fama, aunque todavía no revela qué equipo lo contrató.

NO ES RECOMENDABLE LA COMPAÑÍA DE THAILY

Thaily acusó a José Manuel Figueroa de haber tenido relaciones sexuales con ella mientras andaba con la guapísima Marie Claire Harp. Aunque se permite tener una relación consensual entre un señor y una mujer, Thaily rompió un código importante al tratar de interferir en la relación de José Manuel con su novia oficial y encima publicar la infidelidad, por lo que mañana el firmamento amanece sin Thaily, que no volverá a ser la "dos puntos" de ningún señor famoso, aquellos que lean esta columna deberían tomar nota de que la compañía de ella no es recomendable.

PRIMER MINISTRO ABOERTAMENTE GAY, TAMBIÉN ES APARENTEMENTE EL PRÓXIMO PRESIDENTE DE FRANCIA

Emmanuel Macron, presidente de Francia promovió una y otra vez a Gabriel Attal al que ya nombró Primer Ministro, además de ser abiertamente gay y demasiado hermoso, Attal en la siguiente elección presidencial de su país apenas tendrá 38 años de edad y dicen que será el siguiente Presidente de Francia.

Gabriel Attal oyó las historias de la Reina de España y se dijo a sí mismo: "Para encontrarme con una Letizia, ¡mejor me busco un hombre!"

EN ARGENTINA NO PAGARÁN A OBISPOS POR COMUNICARNOS CON DIOS

Argentina dejó de soltar lana para los sueldos mensuales de los Obispos y Arzobispos ahora que se separó la iglesia del estado y desde el primero de enero les cortaron 55 mil pesos de sus recursos económicos.

Decidieron no pagarle a nadie de la clase sacerdotal que les cuesta un ojo de la cara pues nadie necesita intermediario para “echar chal” con el “Jefe supremo”.

¿Para qué queremos pagarle dinero al intérprete, cuando podemos comunicarnos en vivo y en directo con Dios?