Fama | Parece que hay epidemia de divorcios

¿Hay un virus en el aire o simplemente el jardín del vecino siempre parece más verde? Los hombres con tal de escapar de una relación muy desgastada y por la curiosidad de vivir un amor nuevo, prefieren perder a sus hijos y la mitad de su fortuna por “estrenar” una mujer nueva que después de dos años les va (al igual que la anterior) a poner cara de aburrida y a exigirles dinero para que les compren el espacio sideral y los planetas anexos.

GISELLE BÜUNDCHEN ESTÁ INDIGNADA CON SU EX

La divina modelo Giselle Bundchen está indignada con su ex marido Tom Brady porque él está disfrutando el dinero que la brasileña siente que le tocaba a ella por derecho de piso y de antigüedad pero a ella solo le toca manutención mientras que su fortuna la dilapida con otra.

TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL GASTARON, SE PASEARON Y BYE

Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul se divirtieron, gastaron, se pasearon y bye. A Cupido le da flojera seguir con amores entre dos famosos, no hay una mansión suficientemente grande en el mundo en la que quepan los egos de dos famosos sobre todo cuando son jóvenes, diario nos cuentan la misma historia pero nadie quiere aprender que no te tienen que atropellar para saber que se siente muy feo, a fuerza quieren que el tren los arrolle y el que por su gusto muere, ¡hasta la muerte le sabe!

GERARD PIQUÉ DESAFIÓ UNA TURBA

Cuando eres figura pública no te puedes subir en un escenario sin medir las consecuencias como hizo Gerard Piqué, quien desafió a una turba. El ex futbolista perdió el estilo el día que lo abuchearon en un antro y con prepotencia le gritó al público “yo sí valgo porque soy campeón y como ustedes no son campeones no tienen derecho de abuchearme, ustedes son nada”.

Pudo demostrar tantita humildad, empatía y ser más comedido y decir “ustedes son fans de Shakira y yo también lo soy porque es la madre de mis dos hijos”, pero se comportó como un patán, se le olvidó que hasta los presidentes cuando llegan a su casa son hombres normales y ni modo de que digan “yo soy el ministro”, porque sus hijos les van a contestar “¿Perdón? Aquí eres mi papá”.

De ser discriminado, Piqué pasó a ser discriminador, no le puedes dirigir la palabra porque es una ofensa, el acto más simple lo siente como un acto de agresión en su contra. Es pecado enfrentarte al público que te hizo, los fans no te pueden excomulgar ni quemarte en la hoguera pero sí te pueden despreciar y no hay peor tristeza convertirte en un ex héroe.