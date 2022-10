Fama | Paulina Rubio dice que las fotos de la playa son fotomontaje

Paulina Rubio aseguró que no es ella en la playa haciendo sus necesidades, que es fotomontaje, como si fuera espíritu puro que no hace del baño. Lo que sí queda muy claro es que lo de ella es un asunto no escatológico, ¡sino ecológico!

Y si ella no controla bien sus esfínteres, afortunadamente no echó sus detritos encima de los pescaditos y eso se le agradece, imagínate que nos comamos un pescado que se alimentó con los deshechos de Paulina y estos a su vez acaben en nuestra panza.

KATE DEL CASTILLO FESTEJA MEDIO CENTENARIO DE VIDA A SU ESTILO

Kate del Castillo cuando una mujer cumple 50 años, desnudarse no es pornográfico ¿apoco tu naciste vestida? Si festejas la mitad del centenario haciendo un desnudo es muy antiestético taparte con los brazos, se ve el cuerpo como camisa arrugada.

LOS GAJES DEL OFICIO DEL AMOR DE NIURKA Y JUAN VIDAL

Truenan y vuelven. Se pelean, se dejan de hablar y se reconcilian, ¡Gajes del oficio de tener pareja intensa como Niurka y Juan Vidal! Se aman, se insultan, arrasan con todo, ese es el pan de cada día de los enamorados y de pronto Dios hasta los premia y los bendice mandándoles quintillizos.

EL MUNDO YA JUZGÓ A HÉCTOR PARRA

Es aterrador cómo aplican la justicia en México. ¡El mundo ya juzgó al actor Héctor Parra de ser un depredador sexual y aún no hay sentencia!

A Héctor Parra apenas le dictarán sentencia hasta junio del próximo año, cuando ya lleve dos años encerrado en la cárcel, sin que el juez haya aún decidido si es inocente o culpable.

Mientras tanto, las vidas de todos los involucrados están en pausa en lo que el juez decide si existió o no un supuesto acoso sexual qué él ejerció contra su hija Alexa, a quien tuvo con Ginny Hoffmn.

Sea cual sea la resolución del juez, con tanto tiempo en el limbo van a quedar demasiados destrozos y dolor, más el rencor que se acumule esta semana. Por si fuera poco, la cárcel y los escándalos ya nadie se los quita.

Si la sentencia del juez es favorable, Héctor Parra saldrá de prisión arruinado física, moral y económicamente ¿Cómo te levantas de algo así?

SORPRENDEN A LOS DOCTOES LOS SPLIT DE ALEJANDRA GUZMÁN

Mis respetos para Alejandra Guzmán, que con dos prótesis en ambas caderas, deja que haga split, ni siquiera se entiende que pueda bailar, ella es el ejemplo de que si hay deseo de triunfar, encuentras el camino para lograrlo.