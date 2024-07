Fama / Qué diferents son el futbol mexicano y el europeo

La selección de futbol nacional danesa masculina rechazó el aumento de sueldo hasta que no les garanticen la igualdad salarial con respecto al equipo femenino. ¿Te imaginas a los jugadores de las Chivas poniéndose en huelga porque no les aumentan el sueldo a las mujeres?

En Dinamarca, acabando la Eurocopa, van a dividir el aumento entre la selección femenina y masculina. Histórico, los daneses, no sé quién los educó, prácticamente no se parecen a los de otras partes. Eso merece las primeras planas.

La ley del chisme está sobre todas las cosas

Casi todos los Derbez: Aislinn, Eugenio y Alessandra asistieron al nacimiento de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez quien nació en México por cesárea y de quien Victoria Ruffo ya dijo que nació con la barba partida como el abuelo.

Victoria Ruffo añadió: “Estoy un poco preocupada por el reencuentro con Eugenio aunque creo que la bebé nos va a unir de alguna manera pero también creo que la gente está más preocupada por el encuentro entre nosotros que por el nacimiento del bebé”.

¡Esa es la ley del chisme! y está sobre cualquier evento, y ya vimos como Eugenio y Victoria Ruffo se besaron!

Christian Nodal es un hombre precavido

El síndrome de Tarzán es cuando los hombres no pueden soltar una liana hasta que no estén agarrados de la otra y eso es lo que dicen de Christian Nodal, que no suelta un amor hasta no tener al siguiente ya enganchado.

Lo que hace Nodal no es síndrome de nada, ¡él simplemente es precavido y sabe que si te sueltas de la liana te caes! Y si eres un trapecista profesional y quieres seguir fluyendo, treparte de liana en liana con mucha habilidad y ser así, tiene su chiste porque a ningún otro se lo pelean como a Nodal que nada más se deja querer.

Yo creo que todas las mujeres admiramos su estilo y mientras a nosotras no nos pida dinero prestado para comprar los anillos de compromiso que a él le gusta regalar y no nos mande a vivir a nuestras casas a las famosas que corta, ni quiera que paguemos sus cuentas…

Pirañas, ya suelten a Ángela Aguilar

La gente está muy preocupada y no duerme, es más parece que fueron al concierto más por ver si Pepe y su hija Ángela se iban a agarrar de los pelos en el show que a escuchar el concierto.

Ya suelten a Angelita, parecen pirañas agarradas de ella cuyo único pecado es que es la figura del momento.