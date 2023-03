Fama | ¿Qué esconde Ninel Conde bajo un pareo?

Ninel Conde se metió al mar por primera vez en su vida tapando sus caderas y sus pompis con un pareo, el cual nunca se quitó. Esto levantó la sospecha de que tal vez lo usó para tapar cicatrices que delaten que tiene las pompis operadas o, ¿qué es lo que quiere esconder? Si te metes a nadar, los glúteos se te mojan igual con pareo que sin él.

Empieza la segunda parte, Pascacio López reclama a sus demandantes

Al ser declarado inocente del supuesto delito de violación contra la actriz holandesa Sarah Nichols, pues el hecho, según el Supremo Tribunal de Justicia nunca ocurrió y por el cual estuvo encerrado en la cárcel durante 11 meses, el actor Pascacio López para probar su inocencia demandará a sus acusadoras.

Para defender sus derechos, además de que, según él, no sólo lo acusaron de violación, sino lo acusan de supuestos sobornos, lleno de rabia el actor dice que tiene una demanda muy bien cimentada con su abogado que es muy hábil y logró sacarlo de prisión a pesar de tantos asegunes, para que quienes lo acusaron ahora le den una compensación económica.

Hemos sido injustos con Sergio Mayer Mori

Creo que los medios de comunicación hemos sido injustos con Sergio Mayer Mori, que ha estado sometido a un ataque y golpeteo continuo de la prensa y a un marcaje personal de parte de la mamá de su hija, que nunca lo soltó y como sólo escuchamos la parte de ella, en un asedio mayúsculo por hacerlo aparecer como el último desgraciado, el desobligado, cuando Mayer Mori era un mocoso cuando la embarazó.

La confusión es que ella siempre ha querido que él se comporte como un hombre con experiencia, aunque lo conoció siendo un muchacho muy joven que ni la violó, ni la embarazó a fuerza, aunque ella ha querido bombardearlo con todas las culpas asumiendo el papel de víctima y nosotros la prensa, ¡se lo compramos!

Y cuando Natalia en modo de ave de rapiña lo zangoloteaba en sus garras, tampoco le benefició que su papá, Sergio Mayer, saliera siempre a defenderlo como si su hijo no tuviera boca.





Por qué no se le quitan los ataques de ansiedad a Mariana Seoane

Mariana Seoane dice que sufre ataques de ansiedad y depresión, que son las enfermedades que hoy están a la orden del día por exceso de trabajo y de cansancio.

Antes a una mujer como Mariana, se le habría quitado la angustia simplemente sabiendo que todos andan atrás de sus hermosas “pompitas” pero en esta época de desajustes emocionales, en el mundo del revés en el que misteriosamente hay demasiada información, pero la gente no se comunica, no es empática, no tiene inteligencia emocional, por lo que cuando sufres te aíslas, te guardas y reprimes los problemas que acaban por destruirte a ti.