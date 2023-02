Fama | ¿Qué hay detrás de una confesión pública?

¿Por qué se confesó la nutrióloga con la prensa de su beso con Jorge Salinas cuando las confesiones son en privado? Da la impresión que es una “desbarata maridos” y que busca enfrentar a Jorge con su mujer Elizabeth.

El casado es Jorge y si la doctora se arriesga a buscar a un hombre juguetón ¡Que no acuse públicamente a Jorge! Es responsabilidad de ella enredarse en esa liana.

Las mujeres no entienden que los hombres son cíclicos y se enganchan con el sexo, el sexo no es el oro, ni los diamantes, es la moneda corriente y las mujeres se aprovechan de eso, con su tesorito embaucan a hombres viejitos millonarios para que les den dinero el cual no usan no para hacer hospicios ni obras de caridad y mucho menos para crear becas para niños genios, lo que en realidad quieren a cambio es el diamante de tres millones de dólares que le dio Nodal a Belinda, aunque después necesiten un guardia personal para que no se los roben, incluso mientras hacen sus quehaceres domésticos y lo hacen porque saben que cuando tientas a los hombres con sexo ellos se vuelven marionetas y si los enganchas te mantienen como reinita aunque ya son pocos los hombres que hoy en día realmente pueden mantener a ese nivel a una mujer por más bella que sea y porque hoy en día cambian pañales, ayudan cuidando a los niños y los dos trabajan.

BELINDA TIENE MUY BUENA COPA

Hablando de Belinda no hay que ser envidiosos sólo porque la vimos divirtiéndose con unas amigas bien borrachita. No la podemos criticar porque no tiene mala copa ni se puso a agredir a nadie como chiva loca en cristalería, por el contrario hizo sus chistoretes y a todas sus compañeras las traía muertas de risa, se puede decir que Belinda es muy buena copa

LAS MUJERES YA NO COMPRAN JOYAS

Con la inflación, los tomates están a 70 pesos el kilo, por lo que las mujeres ya no compran joyas, ahora apenas les alcanza para comprar su mercadito, que les cabe en la cartera porque es un mercadito chiquito… hoy los hombres no son mantenidos, ellos comen de mi plato y vacían mi refri para sobrevivir, a eso en la actualidad se le llama “ser compartido”.

Por eso Verónica del Castillo dice sobre su romance con René de la Parra: “No terminamos nuestra relación, pero ya no vivimos juntos, es más, no vivimos cerca, él vive en Cuernavaca y yo en mi casa en CDMX y al estar en distintas ciudades no le tienes que dar ni la mitad de tu sándwich, aunque sea un chico bueno que te acompaña y te quiere. Eso debería tener un valor, siquiera se merece que le des un plato de comida. ¡El mundo cambió aunque nadie nos haya avisado!